Dupa 39 de Grand Slam-uri jucate consecutiv, Simona Halep e aproape sa confirme o premiera negativa in cariera: nu a lipsit niciodata de la un Grand Slam din cauza unei accidentari

Simona Halep este aproape sa confirme o premiera negativa in cariera sa de jucatoare profesionista de tenis.

De 7 ani, 3 luni si 14 zile neintrerupta, prezenta Simonei Halep in top 10 WTA a ajutat-o pe cea mai buna jucatoare de tenis din istoria Romaniei sa isi pastreze mereu motivatia pentru urmatoarele turnee. Din nefericire, accidentarea grava suferita la Roma - diagnosticul de ruptura musculara initial banuit de fizioterapeut a fost confirmat - va rasturna semnificativ configuratia sezonului pentru campioana en-titre de la Wimbledon.

In primul rand, Simona Halep ar putea rata turneul de la Roland Garros (30 mai - 13 iunie); ar fi prima absenta a Simonei Halep de la un turneu de mare slem cauzata de o accidentare, noteaza Treizecizero. Neparticipand la US Open 2020 din cauza temerilor legate de coronavirus, Halep a stopat o serie de 39 de prezente consecutive in turneele de mare slem, care a inceput la US Open 2010 si s-a incheiat la Roland Garros 2020.

Cand a jucat Simona Halep primul turneu de mare slem?



Halep a jucat primul Grand Slam in 2010, la Roland Garros, dupa care a pierdut in primul tur al calificarilor de la Wimbledon, dar a inceput la Flushing Meadows, in acelasi an, seria de 39 de Grand Slam-uri jucate consecutiv, fara nici macar o absenta.

Cu alte cuvinte, Halep nu a ratat niciun turneu de mare slem din momentul in care si-a consolidat pozitia in top 50 WTA si a inceput sa aiba acces la tablourile principale ale acestor competitii, prin urmare ruptura musculara de la gamba stanga ar putea sa confirme o premiera negativa in cariera Simonei Halep.

In al doilea rand, procesul de recuperare care survine dupa o ruptura musculara poate dura intre 3 saptamani si 4 luni, lucru care pune in pericol sansele Simonei Halep de a incerca sa-si apere titlul castigat la Wimbledon in 2019.

Nu in ultimul rand, Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate pentru perioada 23 iulie - 8 august ar putea fi afectate la randul lor. Prezenta Simonei Halep la Olimpiada nu a fost pus inca sub semnul intrebarii, dar ramane de vazut cat de rapid se va putea recupera jucatoarea din Constanta si daca va fi capabila sa reintre intr-o forma de joc care sa-i confere increderea ca va putea sa lupte pentru o medalie olimpica, obiectivul sau suprem pentru anul 2021.

but I will do everything I can to take care of the injury and be back as soon as possible. Thanks so much for your support and I’ll keep you posted on my progress ???? — Simona Halep (@Simona_Halep) May 12, 2021