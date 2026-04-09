Alcaraz a obținut o victorie în trei seturi în faţa argentinianului Tomas Martin Etcheverry, 6-1, 4-6, 6-3.

Carlos Alcaraz, victorie în trei seturi la Monte Carlo

Alcaraz, deţinătorul titlului, a avut nevoie de două ore şi 23 de minute pentru a trece de Etcheverry, numărul 30 mondial, care i-a opus o dârză rezistenţă în ultimele două seturi.

Viitorul adversar al spaniolului va fi kazahul Aleksandr Bublik (11 ATP), care l-a eliminat în optimi pe cehul Jiri Lehecka (13 ATP) în două seturi, 6-2, 7-5.

Rezultatele de joi

Rezultate consemnate joi, până la această oră, în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo:

Aleksandr Bublik (Kazahstan/N.8) - Jiri Lehecka (Cehia/N.11) 6-2, 7-5

Joao Fonseca (Brazilia) - Matteo Berrettini (Italia) 6-3, 6-2

Alexander Zverev (Germania/N.3) - Zizou Bergs (Belgia) 6-2, 7-5

Felix Auger-Aliassime (Canada/N.6) - Casper Ruud (Norvegia/N.9) 7-5, 2-2 (abandon Ruud)

Jannik Sinner (Italia/N.2) - Tomas Machac (Cehia) 6-1, 6-7 (3/7), 6-3

Carlos Alcaraz (Spania/N.1) - Tomas Martin Etcheverry (Argentina) 6-1, 4-6, 6-3

Alex De Minaur (Australia.N.5) - Alexander Blockx (Belgia) 7-5, 7-6 (7/4)

Agerpres