EXCLUSIV Alcaraz și Gauff s-au plâns, McEnroe intervine: ce spune despre dificultatea generației tinere

Alcaraz și Gauff s-au plâns, McEnroe intervine: ce spune despre dificultatea generației tinere Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlos Alcaraz și John McEnroe, despre o chestiune arzătoare în prima treime a noului secol.

TAGS:
Carlos AlcarazCori GauffJohn McEnroeTenis ATPTenis WTAintimitate
Din articol

John McEnroe a celebrat în februarie cea de-a 67-a aniversare, dar este parțial de acord cu doi dintre jucătorii momentului în ATP și WTA, care acuză circuitele de elită că nu ar oferi suficientă intimitate sportivilor de performanță.

Cori Gauff a fost filmată, în timpul Openului Australian din acest an, spărgând o rachetă pe holurile complexului din Melbourne, după ce a fost „demolată” de Elina Svitolina, 6-1, 6-2, în sferturile de finală.

În tenisul masculin, numărul unu mondial, Carlos Alcaraz a catalogat ca „excesiv” modul prin care ATP și WTA încearcă să își promoveze imaginile culese din culise.

Tenismenii acuză oficialii ATP și WTA că nu le-ar oferi un minimum de intimitate necesar: „Sunt camere peste tot.”

„Pentru fani este grozav. Le place să vadă ce se întâmplă în culise, ce facem, cum arată facilitățile din interiorul turneelor. Dar pentru jucători este puțin ciudat, pentru că nu mai avem unde să ne relaxăm, pentru că ne gândim constant că sunt camere și că toată lumea ne urmărește.

Faptul că există camere atât de aproape, când putem vedea oricum ce se întâmplă pe telefoanele noastre, mi se pare excesiv. Nu avem oricum prea multă intimitate la turnee, iar asta este prea mult. Ar trebui să existe spații în care să putem sta singuri fără să fim filmați,” a menționat Carlos Alcaraz, potrivit We Love Tennis, poziția sa față de o realitate arzătoare în circuit, un aspect care nu exista pe vremuri, când nevoia de marketing era mult mai scăzută, iar oamenii nu petreceau atât timp pe rețelele sociale, unde au devenit avizi de consumarea conținutului nou.

McEnroe: „Eu, din păcate, am țipat din toți plămânii și unde mă puteau vedea toți oamenii.”

John McEnroe îi înțelege pe doi dintre cei mai în vogă tenismeni ai noii generații și explică, în exclusivitate pentru Sport.ro:

„Da, ca fost jucător, am crezut că a fost total… aș fi spus: scoateți oamenii ăștia de aici, nu au ce căuta să facă asta.

Acum se pare că, în zilele noastre, nu doar la evenimentele de tenis, ci peste tot în lume, sunt camere peste tot. Așa că simți că nu ai unde să te ascunzi. Știu că Coco a fost… nu o învinuiesc, aș fi făcut același lucru. Dacă aș fi jucat un meci ca acela, e normal să fii frustrat. Presupun că ea credea că merge undeva unde nu o vede nimeni, dar eu trec pe acel coridor în fiecare zi și văd că sunt camere,” a punctat John McEnroe pentru Sport.ro, amintindu-și despre întâmplarea din Australia.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz pumn strans iw 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

John McEnroe îi susține pe tineri: „Ar trebui să existe un loc unde să se poată retrage.”

„Dar ar trebui să existe un loc unde jucătorii să simtă că… nu știu, ar trebui să fie locuri unde jucătorii știu că nu sunt camere. Ar trebui să li se spună dinainte: dacă chiar vrei să te retragi undeva, poți veni aici.

Acum, eu nu am văzut pe nimeni în vestiare. Dar poate că nu a vrut să-și arate frustrarea în fața celorlalți jucători și a vrut să o facă în altă parte, așa că poate… încă un loc unde ai putea merge să te descarci, dacă vrei să țipi cât te țin plămânii? Eu… sigur că am făcut-o, dar de multe ori, din păcate, am făcut-o și acolo unde mă puteau vedea oamenii,” a rememorat controversatul și, uneori, recalcitrantul John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, într-un interviu facilitat de Eurosport.

John McEnroe

  • John mcenroe uso tenis 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!