John McEnroe a celebrat în februarie cea de-a 67-a aniversare, dar este parțial de acord cu doi dintre jucătorii momentului în ATP și WTA, care acuză circuitele de elită că nu ar oferi suficientă intimitate sportivilor de performanță.

Cori Gauff a fost filmată, în timpul Openului Australian din acest an, spărgând o rachetă pe holurile complexului din Melbourne, după ce a fost „demolată” de Elina Svitolina, 6-1, 6-2, în sferturile de finală.

În tenisul masculin, numărul unu mondial, Carlos Alcaraz a catalogat ca „excesiv” modul prin care ATP și WTA încearcă să își promoveze imaginile culese din culise.

Tenismenii acuză oficialii ATP și WTA că nu le-ar oferi un minimum de intimitate necesar: „Sunt camere peste tot.”

„Pentru fani este grozav. Le place să vadă ce se întâmplă în culise, ce facem, cum arată facilitățile din interiorul turneelor. Dar pentru jucători este puțin ciudat, pentru că nu mai avem unde să ne relaxăm, pentru că ne gândim constant că sunt camere și că toată lumea ne urmărește.

Faptul că există camere atât de aproape, când putem vedea oricum ce se întâmplă pe telefoanele noastre, mi se pare excesiv. Nu avem oricum prea multă intimitate la turnee, iar asta este prea mult. Ar trebui să existe spații în care să putem sta singuri fără să fim filmați,” a menționat Carlos Alcaraz, potrivit We Love Tennis, poziția sa față de o realitate arzătoare în circuit, un aspect care nu exista pe vremuri, când nevoia de marketing era mult mai scăzută, iar oamenii nu petreceau atât timp pe rețelele sociale, unde au devenit avizi de consumarea conținutului nou.

McEnroe: „Eu, din păcate, am țipat din toți plămânii și unde mă puteau vedea toți oamenii.”

John McEnroe îi înțelege pe doi dintre cei mai în vogă tenismeni ai noii generații și explică, în exclusivitate pentru Sport.ro:

„Da, ca fost jucător, am crezut că a fost total… aș fi spus: scoateți oamenii ăștia de aici, nu au ce căuta să facă asta.

Acum se pare că, în zilele noastre, nu doar la evenimentele de tenis, ci peste tot în lume, sunt camere peste tot. Așa că simți că nu ai unde să te ascunzi. Știu că Coco a fost… nu o învinuiesc, aș fi făcut același lucru. Dacă aș fi jucat un meci ca acela, e normal să fii frustrat. Presupun că ea credea că merge undeva unde nu o vede nimeni, dar eu trec pe acel coridor în fiecare zi și văd că sunt camere,” a punctat John McEnroe pentru Sport.ro, amintindu-și despre întâmplarea din Australia.