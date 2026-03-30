Motivul necunoscut din care Federer, Nadal și Djokovic făceau milioane cu nemiluita: Sinner și Alcaraz continuă „tradiția"
Marcu Czentye
Federer, Nadal, Djokovic, iar, mai recent, Sinner și Alcaraz se îmbogățesc peste noapte, în fiecare noapte.

Exclusiv de pe urma rezultatelor obținute pe terenul de tenis, în circuitul de elită al tenisului masculin, ATP, Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic au încasat câte 130, 134, respectiv 193 de milioane de dolari americani, cu mențiunea că tenismenul sârb - lider detașat în clasamentul financiar istoric - se află, în continuare, în activitate.

Dar mulți fani ai tenisului și-au pus problema averilor de ordinul sutelor de milioane de dolari de care se bucură cei trei mari tenismeni ai istoriei „sportului alb.”

Sac fără fund: metoda prin care Federer, Nadal și Djokovic au ajuns la averi de sute de milioane sau chiar miliard

Federer și Rolex ori Nadal și Kia, exemple de parteneriate în publicitate

În cazul lui Roger Federer, am aflat de curând că averea sa netă a depășit pragul de un miliard de dolari americani.

Rotunjirea sumelor este făcută, în parte, de contactele bănoase de publicitate pe care Federer, Nadal și Djokovic le-au semnat, de-a lungul carierei, unii dintre aceștia, cum a fost cazul Federer cu Rolex (contract început în iunie 2006) ori Nadal cu Kia (contract început în 2004) reușind să poarte parteneriate încă valabile, întinse pe decenii.

Oficialii turneelor și impresarii marilor tenismeni semnează „prime de participare”

Dar o informație pe care o cunosc mai puțini fani ai tenisului este că marii jucători nu primesc doar premii la competițiile în care se înscriu, premii aferente rezultatelor pe care le obțin pe teren, dar încasează și prime de participare.

Circuitele ATP și WTA stabilesc premii financiare obligatorii de acordat jucătorilor implicați, însă nu dispun de reguli uniforme în ceea ce privește primele de participare.

Primele de participare sau contractele de joc sunt semnate între organizatorii de turnee și impresarii jucătorilor.

Astfel, există scenariul în care, pentru suficienți bani, un nume ca Novak Djokovic se poate înscrie într-un turneu ca ATP Geneva - de calibru 250, câștigat de sârb, în 2025 -, iar lista motivelor din spatele participării să nu se limiteze la regăsirea formei ori la acumularea de meciuri oficiale înainte de o întrecere de un calibru superior.

Sinner și Alcaraz, câte un milion de euro doar pentru a juca la ATP 500 Doha

Practica nu este demodată, din contră; Sinner și Alcaraz au încasat câte un milion de euro doar ca primă de participare la turneul ATP 500 de la Doha.

În acest caz, premiul pentru prezență a fost mai mult de dublu decât cecul scris campionului din Qatar, care a fost în valoare de €446,258.

