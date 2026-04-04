Incredibil, dar adevărat: Carlos Alcaraz a participat la provocarea unei accidentări la umăr, suferite de Ronaldo Luis Nazário de Lima.
Fostul atacant al cluburilor Barcelona, Inter, Real Madrid și AC Milan a dezvăluit că a trăit cu o inflamație în zona umărului drept luni întregi după ce a schimbat câteva mingi cu tenismenul cel mai intimidant, în ora actuală, în circuitul ATP.
Carlos Alcaraz a participat la accidentarea lui Ronaldo
Alcaraz și Ronaldo au schimbat, în 2025, amical, câteva mingi de tenis, dar se pare că fostul fotbalist sudamerican a fost afectat de forța imprimată de spaniol, într-una dintre mingi.
„Am avut o inflamație în umăr de atunci. Parcă a fost în noiembrie, nu?”, și-a amintit Ronaldo, la televiziunea Caze, potrivit Tennis365.
Ronaldo, cucerit de Alcaraz și caracterul său
„Durerea a durat vreo două zile, am aterizat în Sao Paulo, iar umărul meu... era în piuneze. Nu puteam să mă prezint așa nicăieri. Chiar am postat pe Instagram că mi-am pus gheață pe umăr, dacă țin bine minte.
Dar Carlos e un tip tare. E charismatic, foarte prietenos. E foarte, foarte de treabă. Spune multe despre caracterul de campion pe care îl are, nu?”, a întrebat, retoric, Ronaldo Luis Nazário de Lima, într-un interviu acordat televiziunii precizate.
Alcaraz, cel mai tânăr tenismen din istorie care triumfă în fiecare din cele patru competiții majore
Carlos Alcaraz a devenit, în data de 1 februarie 2026, cel mai tânăr tenismen din istorie care izbutește să completeze marele șlem, adică să iasă campion măcar o dată în fiecare din cele patru competiții majore ale „sportului alb.”
Titlul de la Melbourne îi lipsea, însă l-a cucerit, într-o finală de patru seturi cu Novak Djokovic, în care a astupat la timp, începând cu setul secund, emoțiile afișate în manșa inaugurală.