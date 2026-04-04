Incredibil, dar adevărat: Carlos Alcaraz a participat la provocarea unei accidentări la umăr, suferite de Ronaldo Luis Nazário de Lima.

Fostul atacant al cluburilor Barcelona, Inter, Real Madrid și AC Milan a dezvăluit că a trăit cu o inflamație în zona umărului drept luni întregi după ce a schimbat câteva mingi cu tenismenul cel mai intimidant, în ora actuală, în circuitul ATP.

Alcaraz și Ronaldo au schimbat, în 2025, amical, câteva mingi de tenis, dar se pare că fostul fotbalist sudamerican a fost afectat de forța imprimată de spaniol, într-una dintre mingi.

„Am avut o inflamație în umăr de atunci. Parcă a fost în noiembrie, nu?”, și-a amintit Ronaldo, la televiziunea Caze, potrivit Tennis365.