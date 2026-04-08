Sorana Cîrstea (36 de ani, 29 WTA) a ajuns la optsprezece succese în primele douăzeci și trei de partide oficiale jucate în 2026.

Palmaresul româncei a ajuns la acest raport victorios extraordinar, de 78%, care seamănă cu performanțele primelor două numere ATP, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Sorana Cîrstea, victorie aniversară: a câștigat în ziua în care a împlinit 36 de ani

Cîrstea, Alcaraz și Sinner, în 2026: 18-5, 18-2, 20-2 (raport victorii - înfrângeri).

În anul în care a reușit să câștige primul titlu WTA al carierei în țara natală, Sorana Cîrstea a semnat și o victorie aniversară.

În ziua în care a împlinit 36 de ani, Sorana Cîrstea a învins reprezentanta gazdelor, Sinja Kraus, în turneul WTA 500 de la Linz, scor 6-3, 6-3.

O victorie muncită în 88 de minute de cea mai bună jucătoare din România, în acest moment, prin patru break-uri împărțite egal, în cele două seturi.