GALERIE FOTO Alcaraz, Sinner și Cîrstea: palmares minunat pentru Sorana în 2026. Jaqueline Cristian, eșec demoralizant, în Linz

Alcaraz, Sinner și Cîrstea: palmares minunat pentru Sorana în 2026. Jaqueline Cristian, eșec demoralizant, în Linz Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, victorie aniversară, pe zgura din Linz.

TAGS:
Tenis WTAWTA LinzJaqueline CristianSorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 29 WTA) a ajuns la optsprezece succese în primele douăzeci și trei de partide oficiale jucate în 2026.

Palmaresul româncei a ajuns la acest raport victorios extraordinar, de 78%, care seamănă cu performanțele primelor două numere ATP, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Sorana Cîrstea, victorie aniversară: a câștigat în ziua în care a împlinit 36 de ani

  • Cîrstea, Alcaraz și Sinner, în 2026: 18-5, 18-2, 20-2 (raport victorii - înfrângeri).

În anul în care a reușit să câștige primul titlu WTA al carierei în țara natală, Sorana Cîrstea a semnat și o victorie aniversară.

În ziua în care a împlinit 36 de ani, Sorana Cîrstea a învins reprezentanta gazdelor, Sinja Kraus, în turneul WTA 500 de la Linz, scor 6-3, 6-3.

O victorie muncită în 88 de minute de cea mai bună jucătoare din România, în acest moment, prin patru break-uri împărțite egal, în cele două seturi.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea ro
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jaqueline Cristian, învinsă de numărul 133 mondial, după ce a condus cu 1-0 la seturi

Favorită număr cinci la câștigarea trofeului pus în joc pe zgura indoor din Linz, Austria, Sorana Cîrstea nu a fost imitată de Jaqueline Cristian, în această fază competițională.

Număr 33 mondial, Cristian a fost depășită de campioana Transylvania Open 2023, Tamara Korpatsch, scor 4-6, 6-1, 6-4, după 2 ore și 17 minute de joc.

Eșecul o menține pe Cristian pe poziția menționată, în clasamentul mondial, cel puțin până la desfășurarea altor partide, în întrecerea din Austria.

Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, în optimile turneului WTA 500 de la Linz

Miercuri, 8 aprilie, Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea vor evolua pentru un loc în faza sferturilor de finală ale competiției din Linz.

După ora 13:00, Ruse va primi replica ucrainencei Yastremska (49 WTA), pe care a depășit-o la Australian Open, pe când Cîrstea o va înfrunta pe unguroaica Dalfi (103 WTA), în meciul de închidere a zilei, programat să înceapă după ora 20:30.

Publicitate
Mircea Lucescu a murit. Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului
ULTIMELE STIRI
Adrian Mutu, șocat de moartea lui Mircea Lucescu: ”Pentru fotbal a trăit și pentru fotbal a murit!”
Cine a fost fotbalistul Mircea Lucescu: convocat la națională din Divizia B, căpitan la CM 1970, jucător activ la 45 de ani la Dinamo
Mesajul plin de durere al lui Marius Șumudică după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!”
Sicriul lui Mircea Lucescu va fi depus astăzi la Arena Națională! Programul de vizitare pentru publicul larg
România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026! Meciul este transmis de VOYO și Pro Arena
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău e alături de tine acum"

Amenințare directă: ”Dacă se întâmplă ceva cu nea Mircea, nu mă mai oprește nimeni!”

Hakan Calhanoglu, cutremurat de moartea lui Mircea Lucescu! Mesajul transmis de starul lui Inter

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”

Capello și Boban au aflat în studioul Sky de moartea lui Mircea Lucescu. Cum au reacționat cei doi

Mircea Lucescu a murit! Doliu în fotbalul românesc



Recomandarile redactiei
Adrian Mutu, șocat de moartea lui Mircea Lucescu: ”Pentru fotbal a trăit și pentru fotbal a murit!”
Cine a fost fotbalistul Mircea Lucescu: convocat la națională din Divizia B, căpitan la CM 1970, jucător activ la 45 de ani la Dinamo
Mesajul plin de durere al lui Marius Șumudică după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!”
Sicriul lui Mircea Lucescu va fi depus astăzi la Arena Națională! Programul de vizitare pentru publicul larg
Mircea Lucescu a reușit imposibilul! Ce s-a întâmplat în Rusia și Ucraina după vestea morții antrenorului român
Alte subiecte de interes
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
În Linz, dar pe zgură, Gabriela Ruse a eliminat-o pe jucătoarea care fură atenția Emmei Răducanu, în Marea Britanie
Ce premiu a primit Sorana Cîrstea pentru prima victorie semnată în WTA, după opt luni și jumătate
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
CITESTE SI
stirileprotv Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz la câteva ore după anunţarea încetării focului între SUA şi Iran

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!