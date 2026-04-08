Sorana Cîrstea (36 de ani, 29 WTA) a ajuns la optsprezece succese în primele douăzeci și trei de partide oficiale jucate în 2026.
Palmaresul româncei a ajuns la acest raport victorios extraordinar, de 78%, care seamănă cu performanțele primelor două numere ATP, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.
Sorana Cîrstea, victorie aniversară: a câștigat în ziua în care a împlinit 36 de ani
- Cîrstea, Alcaraz și Sinner, în 2026: 18-5, 18-2, 20-2 (raport victorii - înfrângeri).
În anul în care a reușit să câștige primul titlu WTA al carierei în țara natală, Sorana Cîrstea a semnat și o victorie aniversară.
În ziua în care a împlinit 36 de ani, Sorana Cîrstea a învins reprezentanta gazdelor, Sinja Kraus, în turneul WTA 500 de la Linz, scor 6-3, 6-3.
O victorie muncită în 88 de minute de cea mai bună jucătoare din România, în acest moment, prin patru break-uri împărțite egal, în cele două seturi.
Jaqueline Cristian, învinsă de numărul 133 mondial, după ce a condus cu 1-0 la seturi
Favorită număr cinci la câștigarea trofeului pus în joc pe zgura indoor din Linz, Austria, Sorana Cîrstea nu a fost imitată de Jaqueline Cristian, în această fază competițională.
Număr 33 mondial, Cristian a fost depășită de campioana Transylvania Open 2023, Tamara Korpatsch, scor 4-6, 6-1, 6-4, după 2 ore și 17 minute de joc.
Eșecul o menține pe Cristian pe poziția menționată, în clasamentul mondial, cel puțin până la desfășurarea altor partide, în întrecerea din Austria.
Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, în optimile turneului WTA 500 de la Linz
Miercuri, 8 aprilie, Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea vor evolua pentru un loc în faza sferturilor de finală ale competiției din Linz.
După ora 13:00, Ruse va primi replica ucrainencei Yastremska (49 WTA), pe care a depășit-o la Australian Open, pe când Cîrstea o va înfrunta pe unguroaica Dalfi (103 WTA), în meciul de închidere a zilei, programat să înceapă după ora 20:30.