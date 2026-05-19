Carlos Alcaraz anunță: ”Trebuie să mă retrag”

Finalist în ultimele trei ediţii, cu două victorii împotriva lui Novak Djokovic (2023, 2024), şi o înfrângere împotriva lui Jannik Sinner anul trecut (4-6, 6-4, 6-4, 6-4), Alcaraz lasă terenul liber rivalului său italian, deja mare favorit la Roland-Garros.

"Mă simt mult mai bine, dar din păcate nu sunt încă pregătit să joc. De aceea trebuie să mă retrag din sezonul pe terenuri cu iarbă de la Queen's şi Wimbledon" , a scris spaniolul pe reţelele sale de socializare. "Continuăm să lucrăm pentru a reveni cât mai curând posibil!" .

Deja absent de la Madrid Masters 1000 şi Roland-Garros, Carlos Alcaraz a anunţat marţi că nu va juca la Wimbledon (29 iunie - 12 iulie). Spaniolul nu şi-a revenit suficient după accidentarea la încheietura mâinii drepte, scrie news.ro .

Consacrat în istoria tenisului ca unul dintre cei mai tehnici jucători, John McEnroe a explicat, în exclusivitate pentru Sport.ro, cum ar proceda, în cazul în care ar fi pus să înfrunte adversari precum Jannik Sinner, Carlos Alcaraz sau cei trei mari tenismeni ai Erei Open: Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Conștient de limitele proprii, dar și de plusurile de care dispun rachetele din ziua de astăzi, în raport cu cele din lemn pe care le-a folosit pentru a câștiga cele șapte titluri de mare șlem din palmares, John McEnroe a făcut acest exercițiu de imaginație și a ajuns la concluzia că ar fi reușit, măcar în 2-3 meciuri, din 10 jucate contra unor tenismeni ca Federer, Djokovic sau Nadal, să îi dejoace, din punct de vedere tactic.

”Nu aș fi jucat la fel. Jocul este complet diferit. Nu aveam rachete cu puterea de acum, nici corzile care oferă acest tip de aderență, care îți permit să lovești mai tare și totuși să ai control.

Când am intrat eu în circuit, nu loveai mai tare ca să ai mai mult control. Eram învățați cu totul altfel din punct de vedere tehnic.

Mi-ar fi plăcut enorm să mă testez. Ca fost număr unu mondial și câștigător de turnee majore, îți dorești să te măsori cu cei mai buni dintre cei buni”, a afirmat John McEnroe, exclusiv pentru Sport.ro.