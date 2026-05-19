Real Madrid a decis că Federico Valverde (27 de ani) va deveni noul căpitan al clubului din sezonul viitor, după plecarea lui Dani Carvajal (34).

Mai mult decât atât, polivalentul mijlocaș a fost informat de hotărârea conducerii „Los Blancos” în aceeași zi în care a fost amenedat din cauza conflictului cu Aurelien Tchouameni.

Informația a fost dezvăluită de către televiziunea spaniolă El Chiringuito, citată de către portalul de știri Transfer News Live.

Valverde și Tchouameni, amenzi-record după altercație

Federico Valverde și Aurelien Tchouameni au rămas buni de plată după ce conflictul celor doi a ajuns pe toate site-urile de știri din lume.

Real Madrid a confirmat oficial că mijlocașii centrali au primit o amendă individuală de 500.000 de euro. Suma reprezintă un record pentru clubul „Los Blancos”.

„Real Madrid CF anunță că, în urma evenimentelor care au dus la deschiderea unui dosar disciplinar ieri împotriva jucătorilor noștri Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, ambii au apărut astăzi în fața anchetatorului.

În timpul apariției, jucătorii și-au exprimat profundul regret pentru cele întâmplate și și-au cerut scuze unul altuia.

De asemenea, și-au cerut scuze clubului, coechipierilor, staff-ului tehnic și fanilor, iar ambii s-au pus la dispoziția lui Real Madrid pentru a accepta orice sancțiune pe care clubul o consideră potrivită.

Având în vedere aceste circumstanțe, Real Madrid a decis să aplice o sancțiune financiară de 500.000 de euro fiecărui jucător, încheind astfel procedurile interne corespunzătoare”, a transmis Real Madrid, într-un comunicat oficial.