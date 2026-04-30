Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) nu doar că l-a convins pe Darren Cahill să nu se retragă din cariera de antrenorat, dar pare să aibă parte de sezonul pe care l-a avut Carlos Alcaraz, anul trecut.

În 2025, Alcaraz a câștigat 71 din cele 80 de meciuri oficiale jucate, consemnând un procentaj de 88,7% al victoriilor.

Din 7 martie, Jannik Sinner câștigă meci după meci: a ajuns la 21 de victorii consecutive

În 2026, deși a pierdut două meciuri într-un șir de patru la rând, Jannik Sinner a revenit incredibil și a revanșat dezamăgirea semifinalei pierdute la Melbourne, în fața lui Novak Djokovic.

A câștigat turneele ATP Masters 1000 de la Indian Wells, Miami și Monte-Carlo, iar, la Madrid, este pe cale să pună mâna pe întâiul trofeu al carierei.

După 6-2, 7-6 (0) cu Rafael Jodar (19 ani, 42 ATP), Jannik Sinner a ajuns la 28 de succese în cele 30 de meciuri disputate în primele patru luni ale noii stagiuni.

În plus, din data de 7 martie, Sinner nu mai știe gustul înfrângerii; italianul a ajuns la 21 de victorii la rând, un șir care impresionează, în contextul în care Carlos Alcaraz, rivalul său, a avut parte de un start fulminant în sezon, cu 16 succese fără oprire.

