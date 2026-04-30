Jannik „Robot" Sinner: ATP, o joacă pentru italian, în absența lui Alcaraz. Câte victorii consecutive a strâns

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Madrid.

Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) nu doar că l-a convins pe Darren Cahill să nu se retragă din cariera de antrenorat, dar pare să aibă parte de sezonul pe care l-a avut Carlos Alcaraz, anul trecut.

În 2025, Alcaraz a câștigat 71 din cele 80 de meciuri oficiale jucate, consemnând un procentaj de 88,7% al victoriilor.

Din 7 martie, Jannik Sinner câștigă meci după meci: a ajuns la 21 de victorii consecutive

În 2026, deși a pierdut două meciuri într-un șir de patru la rând, Jannik Sinner a revenit incredibil și a revanșat dezamăgirea semifinalei pierdute la Melbourne, în fața lui Novak Djokovic.

A câștigat turneele ATP Masters 1000 de la Indian Wells, Miami și Monte-Carlo, iar, la Madrid, este pe cale să pună mâna pe întâiul trofeu al carierei.

După 6-2, 7-6 (0) cu Rafael Jodar (19 ani, 42 ATP), Jannik Sinner a ajuns la 28 de succese în cele 30 de meciuri disputate în primele patru luni ale noii stagiuni.

În plus, din data de 7 martie, Sinner nu mai știe gustul înfrângerii; italianul a ajuns la 21 de victorii la rând, un șir care impresionează, în contextul în care Carlos Alcaraz, rivalul său, a avut parte de un start fulminant în sezon, cu 16 succese fără oprire.

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Sinner - Fils, prima semifinală stabilită la Madrid

Pentru un loc în finala competiției din capitala Spaniei, Jannik Sinner îl va înfrunta pe francezul Arthur Fils, care a trecut în faza ultimilor opt jucători de argentinianul Tomas Martin Etcheverry (29 ATP), 6-3, 6-4.

Casper Ruud și Alexander Zverev sunt favoriți să joace semifinala jumătății inferioare de tablou. Norvegianul îl înfruntă în sferturi pe belgianul Alexander Blockx, iar germanul îl întâlnește pe italianul Flavio Cobolli.

