Consacrat în istoria tenisului ca unul dintre cei mai tehnici jucători, John McEnroe a explicat, în exclusivitate pentru Sport.ro, cum ar proceda, în cazul în care ar fi pus să înfrunte adversari precum Jannik Sinner, Carlos Alcaraz sau cei trei mari tenismeni ai Erei Open: Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.
Conștient de limitele proprii, dar și de plusurile de care dispun rachetele din ziua de astăzi, în raport cu cele din lemn pe care le-a folosit pentru a câștiga cele șapte titluri de mare șlem din palmares, John McEnroe a făcut acest exercițiu de imaginație și a ajuns la concluzia că ar fi reușit, măcar în 2-3 meciuri, din 10 jucate contra unor tenismeni ca Federer, Djokovic sau Nadal, să îi dejoace, din punct de vedere tactic.
John McEnroe nu bravează: crede că ar fi pierdut 7 din 10 meciuri cu Federer, Nadal sau Djokovic
„Nu aș fi jucat la fel. Jocul este complet diferit. Nu aveam rachete cu puterea de acum, nici corzile care oferă acest tip de aderență, care îți permit să lovești mai tare și totuși să ai control.
Când am intrat eu în circuit, nu loveai mai tare ca să ai mai mult control. Eram învățați cu totul altfel din punct de vedere tehnic.
Mi-ar fi plăcut enorm să mă testez. Ca fost număr unu mondial și câștigător de turnee majore, îți dorești să te măsori cu cei mai buni dintre cei buni,” a afirmat John McEnroe, exclusiv pentru Sport.ro.
„Îmi place să cred că, în două sau trei din zece meciuri, aș fi reușit să îi bulversez prin ce aș fi putut inventa.”
„Dacă aș fi jucat cu acești băieți de zece ori, probabil că aș fi pierdut de șapte ori din zece. Îmi place să cred că în două sau trei din zece meciuri, cu jucători de tipul Federer, Nadal, Djokovic, aș fi reușit să îi bulversez, prin jocul meu și prin ce aș fi putut inventa.
Când acești jucători se poziționează foarte în spate la retur, mie mi se luminează ochii - serviciu exterior, da. Jucătorii returnează mai bine ca niciodată, fără îndoială. Returul este o armă acum.
Pe vremuri, era ceva de genul: trimiteai mingea înapoi tăiat, sau abia o atingeai. Acum e complet diferit. Așa că mi-ar fi plăcut să îmi măsor forțele împotriva lor,” a adăugat multiplul campion de Grand Slam pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.
John McEnroe: „Jucătorii, din ce în ce mai înalți. Terenurile, din ce în ce mai rapide.”
„Jucătorii sunt din ce în ce mai înalți, terenurile, din ce în ce mai rapide. Dacă aș fi fost spectaculos de talentat, nu știu cât de spectaculos aș fi fost împotriva acestor jucători, dar mi-ar fi plăcut… mi-ar fi plăcut să încerc.
Singurul lucru la care probabil nu vreau să mă gândesc este să joc un meci din cinci seturi împotriva lui Rafa pe zgură. Pe ăla îl pot sări,” a glumit, concluzionând pentru Sport.ro, legendarul John McEnroe.
