Consacrat în istoria tenisului ca unul dintre cei mai tehnici jucători, John McEnroe a explicat, în exclusivitate pentru Sport.ro, cum ar proceda, în cazul în care ar fi pus să înfrunte adversari precum Jannik Sinner, Carlos Alcaraz sau cei trei mari tenismeni ai Erei Open: Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Conștient de limitele proprii, dar și de plusurile de care dispun rachetele din ziua de astăzi, în raport cu cele din lemn pe care le-a folosit pentru a câștiga cele șapte titluri de mare șlem din palmares, John McEnroe a făcut acest exercițiu de imaginație și a ajuns la concluzia că ar fi reușit, măcar în 2-3 meciuri, din 10 jucate contra unor tenismeni ca Federer, Djokovic sau Nadal, să îi dejoace, din punct de vedere tactic.

John McEnroe nu bravează: crede că ar fi pierdut 7 din 10 meciuri cu Federer, Nadal sau Djokovic

„Nu aș fi jucat la fel. Jocul este complet diferit. Nu aveam rachete cu puterea de acum, nici corzile care oferă acest tip de aderență, care îți permit să lovești mai tare și totuși să ai control.

Când am intrat eu în circuit, nu loveai mai tare ca să ai mai mult control. Eram învățați cu totul altfel din punct de vedere tehnic.

Mi-ar fi plăcut enorm să mă testez. Ca fost număr unu mondial și câștigător de turnee majore, îți dorești să te măsori cu cei mai buni dintre cei buni,” a afirmat John McEnroe, exclusiv pentru Sport.ro.