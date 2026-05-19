Ce gest! Rațiu i-a impresionat pe spanioli și s-a viralizat pe internet

Duminică seară, Rayo Vallecano a învins-o pe Villarreal cu scorul de 2-0 în etapa cu numărul 37 din La Liga, meci în care Andrei Rațiu s-a evidențiat din nou cu o pasă decisivă pentru Camello în minutul 28.

În ultima etapă din campionatul Spaniei, Rayo Vallecano o va întâlni pe Deportivo Alaves, iar, pe 27 mai, echipa lui Rațiu va disputa finala Conference League împotriva lui Crystal Palace.

Presa din Spania a relatat o întâmplare petrecută după meciul cu Villarreal care l-a avut în prim-plan pe internaționalul român.

Rațiu și Cardenas au mers împreună la un local aflat la doar 160 de metri de stadionul lui Rayo Vallecano pentru a cumpăra cinci shaworma pentru coechipierii lor. Recunoscuți de fanii care se aflau în local, cei doi fotbaliști au făcut cinste cu un rând de bere tuturor celor prezenți și s-au fotografiat cu aceștia.

La plecare, Rațiu și Cardenas au fost recunoscuți și de clienții unui alt bar aflat peste drum, care au început să cânte imnul lui Rayo Vallecano, iar cei doi fotbaliști au dat și acolo un rând de bere pentru cei prezenți. 

AS.com a dezvăluit că nu este ceva ieșit din comun ca jucătorii lui Rayo Vallecano să fie văzuți prin localurile din apropierea stadionului, însă povestea s-a viralizat pe rețelele sociale.

