Mihai Stoica, despre plecarea de la FCSB: ”Nu pot să lucrez cu oameni pe care nu-i înghit!”

Tehnicianul a semnat un contract valabil pe un an și va debuta pe banca tehnică la meciul de baraj cu FC Botoșani.

Numirea lui Marius Baciu pe banca tehnică a ridicat semne de întrebare cu privire la continuitatea lui Mihai Stoica. Oficialul clubului dezvăluia în urmă cu câteva săptămâni că va părăsi clubul dacă va fi instalat un antrenor român.

Totuși, după numirea lui Marius Baciu, Mihai Stoica a anunțat că nu va părăsi echipa, însă președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit în ce condiții ar fi plecat de la echipă, așa cum susținea cu doar câteva săptămâni în urmă.

Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că s-ar fi ținut de cuvânt în condițiile în care Gigi Becali ar fi decis să numească pe banca tehnică un antrenor cu care Mihai Stoica nu ar fi putut colabora. Conducătorul lui FCSB spune că doar în acest caz ar fi părăsit-o pe FCSB, fără a lua în considerare să semneze cu o rivală din Superliga României.

”Problema e că dacă într-adevăr îmi aducea pe cineva cu care nu pot să lucrez, pentru că sunt și oameni cu care nu pot să lucrez, întâmplător cu Marius Baciu am o relație bună, știu cum vede fotbalul și îmi place.

Ar fi putut să revină unul care a fost înainte și cu care nu am putut să lucrez. Există oameni pe care nu îi suport, efectiv nu îmi plac ca persoane. Nu pot să lucrez cu oameni pe care nu îi înghit.

Asta nu înseamna că gata, îmi dau demisia, fac o mare conferință de presă. 'Bă, Gigi, asta este, hai să găsim pe cineva să se ocupe'. Nu am plecat și când a venit Ilie Stan? Așa s-ar fi întâmplat și acum. Nu ameninț că plec în altă parte, că nu am unde să plec”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.