VIDEO EXCLUSIV Care Nadal, care Djokovic? Versiunea neobișnuită a tenismenului perfect, lansată de primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rafael Nadal și Novak Djokovic „nu au prins” lista loviturilor ideale în viziunea primului antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai.

TAGS:
Novak DjokovicFiricel Tomaitenismenul perfectemisiunerafael nadalPoveștile sport.ro
Din articol

Firicel Tomai a alcătuit un portret-robot al tenismenului preferat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, iar, pentru lovitura de rever, a făcut alegerea neobișnuită de a nu-l pomeni pe vreunul dintre marii Novak Djokovic sau Rafael Nadal.

Primul antrenor al Simonei Halep și-a oferit perspectiva de specialist și a surprins prin alegerile făcute, numind doi dintre jucătorii mai puțin cunoscuți ai generației în care au strălucit „cei trei mari” Federer, Nadal și Djokovic.

Federer, numit și pentru serviciu și pentru forehand, în portretul-robot ales de primul antrenor angajat de Halep

„Chiar dacă serviciul a evoluat foarte mult, în ultimul timp, eu îl prefer pe al lui Federer - cu o eleganță și o lipsă de brut foarte bună. L-am văzut dând as cu 150 km/h, ceea ce... băieții servesc cu 220-230 km/h.

La forehand, culmea, deși e pe stilul vechi, dar, dacă se poate, tot la dreapta lui Federer rămân, pentru că are o biomecanică și o biciuire fantastică în lovitură.

La backhand, mie mi-a plăcut foarte mult backhandul cu o mână al lui Tommy Robredo și al lui Tomas Berdych,” a conturat Firicel Tomai portretul, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Rafael Nadal

  • Nadal imago17
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Controlul mingii: Nadal a recunoscut că Djokovic e cel mai bun tenismen din istorie

În podcastul „Served”, Rafael Nadal i-a explicat lui Andy Roddick de ce îl consideră pe Novak Djokovic cel mai bun tenismen din istorie atât cât privește controlul mingii.

„Cu Novak, a fost diferit. Putem avea o strategie, dar, la final, e vorba de nevoia de a juca foarte bine, tot timpul.

Nu jucăm același stil, dar nu exista o strategie clară de aplicat. Cu Roger, încercam să îi atac reverul, pe când cu Novak nu aveam acest sentiment.

Trebuie să joc foarte bine pentru perioade lungi de timp. Nu pot să joc de prea multe ori la fel; de exemplu, dacă jucam înalt pe reverul lui, începea să ia mingea mai devreme și te punea în situații dificile.

Așa că am început să folosesc slice-ul împotriva lui. Uneori, a funcționat, iar, alteori era bine să joci pe centrul terenului, să nu îi acorzi unghiuri multe. 

Împotriva lui Djokovic, când încercai să deschizi terenul, dacă nu o făceai foarte precis, era capabil să deschidă și mai mult, în replică.

În materie de control al mingii, cred că e cel mai bun dintre toți cu care am jucat și pe care i-am văzut,” a spus Rafael Nadal, recunoscând superioritatea sârbului la acest capitol.

Novak Djokovic

  • Djokovic celebreaza ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bulgaria a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din zona euro în luna aprilie
Bulgaria a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din zona euro în luna aprilie
ULTIMELE STIRI
Metaloglobus, mesaj după momentul cutremurător de la finalul meciului cu Oțelul: ”Sincere condoleanțe familiei îndurerate”
Metaloglobus, mesaj după momentul cutremurător de la finalul meciului cu Oțelul: ”Sincere condoleanțe familiei îndurerate”
De ce este evitat Elias Charalambous de alte cluburi după despărțirea de FCSB
De ce este evitat Elias Charalambous de alte cluburi după despărțirea de FCSB
A fost nebunie! Echipa cu cel mai spectaculos stadion din țară a promovat în prima ligă
A fost nebunie! Echipa cu cel mai spectaculos stadion din țară a promovat în prima ligă
Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali e gata să plece
Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali e gata să plece
Lovitură cruntă pentru Liverpool înaintea derby-ului cu Manchester United!
Lovitură cruntă pentru Liverpool înaintea derby-ului cu Manchester United!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Elias Charalambous i-a dat răspunsul lui Gigi Becali

Elias Charalambous i-a dat răspunsul lui Gigi Becali

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Florin Talpan se opune asocierii la Steaua. Care este unica soluție acceptată de jurist pentru promovare

Florin Talpan se opune asocierii la Steaua. Care este unica soluție acceptată de jurist pentru promovare



Recomandarile redactiei
De ce este evitat Elias Charalambous de alte cluburi după despărțirea de FCSB
De ce este evitat Elias Charalambous de alte cluburi după despărțirea de FCSB
A fost nebunie! Echipa cu cel mai spectaculos stadion din țară a promovat în prima ligă
A fost nebunie! Echipa cu cel mai spectaculos stadion din țară a promovat în prima ligă
Metaloglobus, mesaj după momentul cutremurător de la finalul meciului cu Oțelul: ”Sincere condoleanțe familiei îndurerate”
Metaloglobus, mesaj după momentul cutremurător de la finalul meciului cu Oțelul: ”Sincere condoleanțe familiei îndurerate”
Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali e gata să plece
Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali e gata să plece
Lovitură cruntă pentru Liverpool înaintea derby-ului cu Manchester United!
Lovitură cruntă pentru Liverpool înaintea derby-ului cu Manchester United!
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric
”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric
Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP
Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP
Desafio | Aventura intră într-o nouă etapă: recompensele schimbă regulile jocului, iar tensiunile ating cote maxime. În jocul pentru recompensă, Prunea va avea un rol-cheie
Desafio | Aventura intră într-o nouă etapă: recompensele schimbă regulile jocului, iar tensiunile ating cote maxime. În jocul pentru recompensă, Prunea va avea un rol-cheie
Emilian Dolha e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. "Îi zic 'legendă' dacă ne vedem mâine!"
Emilian Dolha e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. "Îi zic 'legendă' dacă ne vedem mâine!"
CITESTE SI
Bulgaria a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din zona euro în luna aprilie

stirileprotv Bulgaria a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din zona euro în luna aprilie

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică

stirileprotv Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică

Oana Gheorghiu, mesaj către Petrișor Peiu: Dacă se dovedește că minte, să doneze înapoi acțiunile de la companiile de stat

stirileprotv Oana Gheorghiu, mesaj către Petrișor Peiu: Dacă se dovedește că minte, să doneze înapoi acțiunile de la companiile de stat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!