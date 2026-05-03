Firicel Tomai a alcătuit un portret-robot al tenismenului preferat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, iar, pentru lovitura de rever, a făcut alegerea neobișnuită de a nu-l pomeni pe vreunul dintre marii Novak Djokovic sau Rafael Nadal.

Primul antrenor al Simonei Halep și-a oferit perspectiva de specialist și a surprins prin alegerile făcute, numind doi dintre jucătorii mai puțin cunoscuți ai generației în care au strălucit „cei trei mari” Federer, Nadal și Djokovic.

Federer, numit și pentru serviciu și pentru forehand, în portretul-robot ales de primul antrenor angajat de Halep

„Chiar dacă serviciul a evoluat foarte mult, în ultimul timp, eu îl prefer pe al lui Federer - cu o eleganță și o lipsă de brut foarte bună. L-am văzut dând as cu 150 km/h, ceea ce... băieții servesc cu 220-230 km/h.

La forehand, culmea, deși e pe stilul vechi, dar, dacă se poate, tot la dreapta lui Federer rămân, pentru că are o biomecanică și o biciuire fantastică în lovitură.

La backhand, mie mi-a plăcut foarte mult backhandul cu o mână al lui Tommy Robredo și al lui Tomas Berdych,” a conturat Firicel Tomai portretul, în emisiunea Poveștile Sport.ro.