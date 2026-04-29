Firicel Tomai a fost antrenorul alături de care Simona Halep a făcut cel mai greu salt pe care l-a făcut în circuitul WTA. A lăsat în urmă zona locurilor 300-400 și a ajuns, împreună cu primul tehnician, până pe locul 32 al clasamentului mondial.
Cei opt ani pe care i-a petrecut, ulterior, în top 10 WTA, dar și cele 64 de săptămâni rezistate în postura de număr unu mondial certifică veridicitatea ascensiunii fulminante.
În urmă cu 15 ani, Lacoste a rugat-o pe Simona Halep să își facă un cont de Instagram
„Simona, când a semnat cu Lacoste, în 2011, cei de acolo au rugat-o să își facă Instagram. Nici nu îi plăcea, dar nici nu avea. Au vrut să aibă cât mai mulți urmăritori,” a dezvăluit Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro.
„De ce nu avea Instagram?”, a fost întrebarea pusă, în continuare, de prezentatorul Andru Nenciu. „Ea nu era genul,” a replicat Tomai, reliefând introversia fostului număr unu mondial.
„Ar fi câștigat un credit de popularitate mai mare dacă ar fi fost mai deschisă în relația cu sponsorii, cu organizatorii?,” a fost a doua întrebare pusă de Andru Nenciu în această discuție.
„Ar fi câștigat, dar aici e un echilibru; câștigi capital de imagine, dar poți fi taxat pe performanță, pe liniște și pe capacitatea de a urca în clasament, de a obține rezultate.
Să dăm exemplul canadiencei Eugenie Bouchard. Fata din Anglia, românca, Emma Răducanu. Bani are, dar performanțe, mai puțin.
„Simonei nu îi plăcea să iasă în relief.”
Simonei, în schimb, nu îi plăcea să iasă în relief. Îi plăceau liniștea, calculele ei, nu îi plăcea să se expună.
Și după ce a ajuns jucătoare, i-a plăcut să rămână în colțul ei și să aibă liniște, pentru că e o fată care se supără destul de repede, o persoană pe care o deranjează destul de repede dacă o judeci, dacă faci o glumă nepotrivită și reacționează,” a dezvăluit Firicel Tomai, exclusiv pentru Sport.ro.
„I-a plăcut să rămână în colțul ei și să aibă liniște, pentru că e o fată care se supără destul de repede.”
Concluzionând, Firicel Tomai crede că Simona Halep a procedat corect, cunoscându-și slăbiciunile și acționând, în consecință, pentru a-și diminua vulnerabilitatea. „Când ești o persoană mai emoțională, senzitivă, trebuie să ai grijă cu această expunere, care te poate taxa.
Ca româncă, nu avea mult mai mare câștig financiar sau de imagine, dar dacă era vorba despre Anglia, Canada sau țările civilizate, era altceva. Dar putea să câștige mai mult, la fel ca Victor Hănescu,” a precizat, la Poveștile Sport.ro, antrenorul care a făcut performanță cu Simona Halep și Victor Hănescu, în WTA și în ATP.