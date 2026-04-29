Firicel Tomai a fost antrenorul alături de care Simona Halep a făcut cel mai greu salt pe care l-a făcut în circuitul WTA. A lăsat în urmă zona locurilor 300-400 și a ajuns, împreună cu primul tehnician, până pe locul 32 al clasamentului mondial.

Cei opt ani pe care i-a petrecut, ulterior, în top 10 WTA, dar și cele 64 de săptămâni rezistate în postura de număr unu mondial certifică veridicitatea ascensiunii fulminante.

În urmă cu 15 ani, Lacoste a rugat-o pe Simona Halep să își facă un cont de Instagram

„Simona, când a semnat cu Lacoste, în 2011, cei de acolo au rugat-o să își facă Instagram. Nici nu îi plăcea, dar nici nu avea. Au vrut să aibă cât mai mulți urmăritori,” a dezvăluit Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„De ce nu avea Instagram?”, a fost întrebarea pusă, în continuare, de prezentatorul Andru Nenciu. „Ea nu era genul,” a replicat Tomai, reliefând introversia fostului număr unu mondial.