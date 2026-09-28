Revenirea spectaculoasă a lui Novak Djokovic! Turneul la care va participa după 11 ani

''În această etapă a carierei mele, este vorba şi despre a juca turnee care îmi plac, unde am avut succes şi unde mă simt bine primit de fani'', a explicat Djokovic la conferinţa de presă premergătoare turneului.

Sârbul, favoritul numărul şase şi de şase ori câştigător al turneului ATP 500 de la Beijing, se mândreşte cu un palmares de 29-0 la această competiţie. El va debuta împotriva portughezului Nuno Borges (48 ATP) şi l-ar putea înfrunta pe germanul Alexander Zverev (2 ATP şi favoritul numărul unu) dacă ambii ajung în sferturile de finală.

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Deşi a preferat să joace la turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai în ultimii ani, el a afirmat că de data aceasta Beijingul se află pe ''lista priorităţilor'' sale.

Jucătorul sârb a ajuns în capitala chineză cu câteva zile mai devreme pentru a acumula ore de antrenament. El a spus că a constatat că facilităţile s-au îmbunătăţit, deşi i-a menţionat pe fani ca fiind cea mai bună amintire a sa din turneu şi a subliniat modul în care îl primesc, îl susţin şi îi arată afecţiunea lor.

El a adăugat că principala sa motivaţie este să joace şi să învingă pe oricine întâlneşte: ''Nu este niciodată doar pentru plăcere. Aş putea juca meciuri demonstrative doar pentru a mă bucura de mulţime. Nu mă pot mulţumi cu primele tururi ale unui turneu şi să fiu fericit cu asta. Aspir întotdeauna la rundele ulterioare ale oricărui turneu la care joc''.

Sârbul în vârstă de 39 de ani a pierdut în faţa argentinianului Mariano Navone în prima rundă la US Open şi a precizat că ''pentru moment, totul este în regulă'' în ceea ce priveşte condiţia sa fizică, scrie Agerpres.