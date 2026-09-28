Câștigătorul detașat al votului este Lamine Yamal (19 ani). Starul Barcelonei a strâns 30% dintre voturi, adică 78.663!

Lamine Yamal, favoritul cititorilor Marca

Rezultatul poate părea surprinzător, ținând cont de faptul că Marca este considerată o publicație apropiată de Real Madrid.

Pe locul al doilea s-a situat Kylian Mbappe cu 18% din voturi (47.254). Podiumul este completat de către Fabian Ruiz cu 13% dintre opțiuni (33.773).

Din top cinci mai fac parte Harry Kane (9%, 22.193 de voturi) și Lionel Messi (7%, 19.164 de voturi).

Clasamentul Balonului de Aur în viziunea cititorilor Marca

Lamine Yamal - 30% (78.663 de voturi) Kylian Mbappe - 18% (47.254) Fabian Ruiz - 13% (33.773) Harry Kane - 9% (22.193) Lionel Messi - 7% (19.164) Rodri Hernandez - 7% (18.375) Pau Cubarsi - 4% (11.378) Khvicha Kvaratskhelia - 2% (5.948) Jude Bellingham - 2% (5.896) Marc Cucurella - 2% (4.078) Ousmane Dembele - 1% (2.275) Erling Haaland - 1% (1.790) Ferran Torres - 1% (1.742) Michael Olise - 1% (1.261) Vinicius Junior - 1% (1.001) Vitinha - 1% (996) Julian Quinones - sub 1% (985) Sadio Mane - sub 1% (652) Luis Diaz - sub 1% (644) Achraf Hakimi - sub 1% (561) Gabriel Magalhaes - sub 1% (467) Bruno Fernandez - sub 1% (455) William Pacho - sub 1% (451) William Saliba - sub 1% (423) Dayot Upamecano - sub 1% (332) Nuno Mendes - sub 1% (319) Marquinhos - sub 1% (288) Lautaro Martinez - sub 1% (288) Declan Rice - sub 1% (264) Joao Neves - sub 1% (228)

Balonul de Aur 2026 va fi decernat într-o gală care va avea loc pe 26 octombrie la Londra.

Prestigiosul trofeu va fi acordat în urma votului dat de 100 de jurnaliști, câte unul pentru fiecare țară din top 100 FIFA.