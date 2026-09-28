Jucătorul pe care Hagi a luat 2,7 milioane de euro, de nerecunoscut: are zero minute în liga a doua spaniolă!

Jucătorul pe care Hagi a luat 2,7 milioane de euro, de nerecunoscut: are zero minute în liga a doua spaniolă! Stranieri
SPORT.RO
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Fotbalul nostru a „reușit“ să lanseze încă un jucător care s-a născut talent și a murit speranță: Enes Sali, ajuns acum în anonimat, la 20 de ani.

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Enes SaliFC AndorraSpaniaGica Hagi
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Dacă și-ar agăța acum ghetele în cui, Enes Sali ar avea două borne cu care să se mândrească: vârsta la care a debutat în naționala României (15 ani, 8 luni și 22 de zile) și suma pe care a băgat-o în conturile clubului Farul Constanța.

Considerat, la un moment dat, un mare talent al Superligii, Sali a fost făcut internațional român pe repede înainte, ca nu cumva să ni-l fure canadienii. Pentru că aripa de 1,68 de metri s-a născut, la Toronto, și ar fi fost eligibil pentru reprezentativa „Frunzei de Arțar“. În acest context, Enes Sali a debutat sub tricolor pe 14 noiembrie 2021, într-un meci Liechtenstein – România (0-2), în preliminariile CM 2022. De atunci însă, cariera fostului star de la Farul a luat-o la vale.

Enes Sali, zero minute în liga a doua spaniolă, la FC Andorra

Primul om de fotbal, care s-a prins că Enes Sali e un jucător supraevaluat, a fost Gheorghe Hagi (61 de ani). Actualul selecționer l-a avut pe Sali, la Academia Hagi și apoi la Farul, în perioada 2018-2024. Și a reușit să dea o lovitură prin transferul său care, astăzi, pare a fi de domeniul SF-ului!

Concret, Hagi l-a vândut pe Enes Sali, la FC Dallas, grupare din Major League Soccer, pentru suma de 2,780,000 de euro! Se întâmpla în ianuarie 2024.

Această afacere s-a dovedit a fi una falimentară pentru FC Dallas. Pentru că Enes Sali a adunat doar 12 minute în prima echipă a americanilor. În rest, cât timp a fost sub contract cu FC Dallas, ba a fost trimis la formația secundă, ba a fost împrumutat la Al-Riyadh, în Arabia Saudită!

În această vară, într-un final, FC Dallas a scăpat de povara financiară a contractului lui Enes Sali! Jucătorul de 20 de ani a fost pus pe liber, postură din care a semnat cu FC Andorra, formație de liga a doua spaniolă. Se întâmpla la începutul lunii august.

Imediat după sosirea sa, la FC Andorra, Enes Sali a adunat 90 de minute într-un amical cu Huesca, pierdut cu 0-4 de echipa sa. S-a dovedit a fi meciul care a marcat debutul lui Enes Sali, la FC Andorra, dar și dispariția sa de pe teren. Pentru că de atunci aripa din România n-a adunat niciun minut la echipa de pe locul 17 din 22 în LaLiga2!

Inclusiv în etapa din weekend, în care FC Andorra a fost învinsă cu 3-2 de Granada, Enes Sali a rămas pe bancă. Oricum, a fost un pas înainte pentru el, în condițiile în care, în precedentele șase partide, fusese lăsat în afara lotului de cinci ori!

Enes Sali, cota sa s-a micșorat incredibil

În cel mai bun moment al carierei sale, în martie 2024, Enes Sali era cotat la 2,5 milioane de euro pe transfermarkt.com. Astăzi, după doi ani și jumătate în care s-a zbătut în anonimat, el a ajuns la o cotă de doar 700,000 de euro pe același site. 

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