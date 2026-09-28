Jucătorul pe care Hagi a luat 2,7 milioane de euro, de nerecunoscut: are zero minute în liga a doua spaniolă!

Dacă și-ar agăța acum ghetele în cui, Enes Sali ar avea două borne cu care să se mândrească: vârsta la care a debutat în naționala României (15 ani, 8 luni și 22 de zile) și suma pe care a băgat-o în conturile clubului Farul Constanța.

Considerat, la un moment dat, un mare talent al Superligii, Sali a fost făcut internațional român pe repede înainte, ca nu cumva să ni-l fure canadienii. Pentru că aripa de 1,68 de metri s-a născut, la Toronto, și ar fi fost eligibil pentru reprezentativa „Frunzei de Arțar“. În acest context, Enes Sali a debutat sub tricolor pe 14 noiembrie 2021, într-un meci Liechtenstein – România (0-2), în preliminariile CM 2022. De atunci însă, cariera fostului star de la Farul a luat-o la vale.

Enes Sali, zero minute în liga a doua spaniolă, la FC Andorra

Primul om de fotbal, care s-a prins că Enes Sali e un jucător supraevaluat, a fost Gheorghe Hagi (61 de ani). Actualul selecționer l-a avut pe Sali, la Academia Hagi și apoi la Farul, în perioada 2018-2024. Și a reușit să dea o lovitură prin transferul său care, astăzi, pare a fi de domeniul SF-ului!

Concret, Hagi l-a vândut pe Enes Sali, la FC Dallas, grupare din Major League Soccer, pentru suma de 2,780,000 de euro! Se întâmpla în ianuarie 2024.

Această afacere s-a dovedit a fi una falimentară pentru FC Dallas. Pentru că Enes Sali a adunat doar 12 minute în prima echipă a americanilor. În rest, cât timp a fost sub contract cu FC Dallas, ba a fost trimis la formația secundă, ba a fost împrumutat la Al-Riyadh, în Arabia Saudită!

În această vară, într-un final, FC Dallas a scăpat de povara financiară a contractului lui Enes Sali! Jucătorul de 20 de ani a fost pus pe liber, postură din care a semnat cu FC Andorra, formație de liga a doua spaniolă. Se întâmpla la începutul lunii august.