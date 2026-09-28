Naționala Spaniei are 38 de meciuri oficiale la rând fără eșec! Victoria din prima etapă a Ligii Națiunilor, 3-2 pe terenul Angliei la „Wembley“, a făcut ca „Furia Roja“ să depășească recordul Italiei de invincibilitate.

Dar nu doar seria ibericilor, care le-a adus două trofee majore, Euro 2024 și CM 2026, e fascinantă pentru statisticieni. Aceștia au luat la puricat lotul actual al Spaniei și au descoperit că selecționerul Luis de la Fuente (65 de ani) are sub comanda sa un fotbalist aflat într-o postură de invidiat. Vorbim despre mijlocașul central, Fabian Ruiz (30 de ani).

Fabian Ruiz, nicio înfrângere la echipa națională!

Titular în prima etapă din Nations League, în meciul Anglia – Spania (2-3) de la Londra, Fabian Ruiz tocmai a ajuns la 51 de selecții în prima reprezentativă. Și, potrivit specialiștilor în statistici, în 50 dintre aceste partide, mijlocașul iberic n-a suferit nicio înfrângere! În ultimii 20 de ani, niciun alt internațional spaniol n-a avut o asemenea performanță.

În cele 50 de selecții, în care n-a simțit gustul eșecului, mijlocașul de la PSG a dat 7 goluri și 11 pase de gol.

Văzând cifrele lui Fabian Ruiz de la națională, presa spaniolă a dat verdictul, catalogându-l drept talismanul primei reprezentative, omul cu care Spania nu pierde. Pe lângă faptul că e neînvinsă în ultimele 38 de partide oficiale, „Furia Roja“ se poate mândri și cu o altă statistică impresionantă. Concret, Spania are opt victorii succesive acum în care a înscris 17 goluri și a primit doar 3!

În grupa de Nations League, Spania e într-o serie cu Anglia, pe care tocmai a învins-o în deplasare, Croația și Cehia.