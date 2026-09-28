Partida România - Bosnia, din runda a doua a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” vin după eșecul din deplasare, scor 1-2, cu Suedia, în timp ce bosniacii au remizat pe terenul Poloniei, scor 0-0.

Mihai Stoichiță avertizează: „De ce nu pricepeți că ne faceți rău?” Ce sancțiune poate primi România

Mihai Stoichiță a vorbit despre torțele care au fost aprinse de suporterii români care au făcut deplasarea la Solna, pentru a susține echipa națională în partida cu Suedia.

Oficialul FRF a fost întrebat dacă România riscă să nu joace nici meciul cu Suedia fără spectatori din cauza torțelor aprinse la meciul de debut în Grupa 4 din Nations League.

„Nu s-a aruncat nici în teren, nimic. S-au aprins niște torțe în tribune. (n.r. Ce sancțiune riscăm?) O amendă. (n.r. Riscăm să jucăm cu Suedia fără spectatori?) În niciun caz”, a mai spus Stoichiţă, conform Fanatik.ro.