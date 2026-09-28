Partida România - Bosnia, din runda a doua a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
„Tricolorii” vin după eșecul din deplasare, scor 1-2, cu Suedia, în timp ce bosniacii au remizat pe terenul Poloniei, scor 0-0.
Mihai Stoichiță avertizează: „De ce nu pricepeți că ne faceți rău?” Ce sancțiune poate primi România
Mihai Stoichiță a vorbit despre torțele care au fost aprinse de suporterii români care au făcut deplasarea la Solna, pentru a susține echipa națională în partida cu Suedia.
Oficialul FRF a fost întrebat dacă România riscă să nu joace nici meciul cu Suedia fără spectatori din cauza torțelor aprinse la meciul de debut în Grupa 4 din Nations League.
„Nu s-a aruncat nici în teren, nimic. S-au aprins niște torțe în tribune. (n.r. Ce sancțiune riscăm?) O amendă. (n.r. Riscăm să jucăm cu Suedia fără spectatori?) În niciun caz”, a mai spus Stoichiţă, conform Fanatik.ro.
Stoichiță a atenționat suporterii să renunțe la aprinderea unor astfel de materiale pirotehnice pentru că pot duce la interzicerea suporterilor la meciuri importante ale naționalei, cum este și cel cu Bosnia.
„De ce nu pricepeți că ne faceți rău? Suntem amendați. Iubitorii fotbalului sunt privați de participarea la unele meciuri. Ce să mai zic? Nu înțeleg de ce nu înțeleg participanții la un spectacol sportiv aceste reguli pe care trebuie să le respecte. (n.r. Practic, ne facem singuri rău?) Păi, cine ne face rău? Cine ne împinge să facem lucrurile astea?”, a adăugat Mihai Stoichiță.
Hagi, schimbări masive în lot pentru meciul cu Bosnia! 6 titulari din Suedia sunt OUT
Gică Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru meciul cu Bosnia. Nu mai puțin de șase titulari din eșecul cu Suedia (1-2) vor urmări din tribună partida de diseară: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.
Pe lângă cei șase jucători enumerați, alți trei nu vor face parte din lot: Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.
Spre deosebire de meciul cu Suedia, în lotul lui Gică Hagi apar jucători precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan sau Daniel Bîrligea.
Lotul României pentru partida cu Bosnia
- Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
- Fundași: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat
- Mijlocași: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
- Atacanți: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă
Programul României din UEFA Nations League
- Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia – ROMÂNIA 2-1
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia