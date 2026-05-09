Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma

Partida este programată luni, 11 mai, cel mai probabil în jurul orei 12:00 (ora României), însă organizatorii turneului WTA 1000 de la Roma vor confirma ulterior programul exact al zilei.

Sorana Cîrstea a învins-o pe Sabalenka în turul 3

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) vine după unul dintre cele mai importante succese ale carierei. Românca a învins-o pe Sabalenka cu 2-6, 6-3, 7-5, într-un meci de aproape două ore și jumătate, în care a revenit de la un set pierdut și a salvat momente complicate în decisiv.

În optimi, misiunea nu va fi deloc ușoară. Linda Noskova (21 de ani, 13 WTA) este una dintre jucătoarele în ascensiune din circuit și a trecut fără probleme în turul anterior.

Cele două se cunosc bine din circuit. Au jucat de patru ori până acum, iar duelurile sunt perfect echilibrate, scor 2-2 la meciuri directe. Trei dintre întâlniri au avut loc chiar în 2024 și 2025, inclusiv la Miami și Indian Wells, unde fiecare a reușit câte o victorie.

Pentru Sorana, calificarea în optimi la Roma îi asigură deja 120 de puncte WTA și un premiu de peste 79.000 de euro.