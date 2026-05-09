Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma

Sorana Cîrstea continuă parcursul spectaculos de la Roma și se pregătește pentru un nou test important. 

După victoria uriașă obținută în fața Arynei Sabalenka, liderul mondial, românca va juca în optimile de finală împotriva cehoaicei Linda Noskova.

Partida este programată luni, 11 mai, cel mai probabil în jurul orei 12:00 (ora României), însă organizatorii turneului WTA 1000 de la Roma vor confirma ulterior programul exact al zilei.

Linda Noskova, viitoarea adversară a Soranei

Sorana Cîrstea a învins-o pe Sabalenka în turul 3

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) vine după unul dintre cele mai importante succese ale carierei. Românca a învins-o pe Sabalenka cu 2-6, 6-3, 7-5, într-un meci de aproape două ore și jumătate, în care a revenit de la un set pierdut și a salvat momente complicate în decisiv.

În optimi, misiunea nu va fi deloc ușoară. Linda Noskova (21 de ani, 13 WTA) este una dintre jucătoarele în ascensiune din circuit și a trecut fără probleme în turul anterior.

Cele două se cunosc bine din circuit. Au jucat de patru ori până acum, iar duelurile sunt perfect echilibrate, scor 2-2 la meciuri directe. Trei dintre întâlniri au avut loc chiar în 2024 și 2025, inclusiv la Miami și Indian Wells, unde fiecare a reușit câte o victorie.

Pentru Sorana, calificarea în optimi la Roma îi asigură deja 120 de puncte WTA și un premiu de peste 79.000 de euro. TOATE DETALIILE AICI

