Prima reacție a Soranei Cîrstea după victoria cu liderul mondial la Roma. Ce a spus despre retragere

Jucătoarea din România s-a calificat sâmbătă în optimile de finală ale competiției WTA 1000 din Italia. Sportiva aflată pe locul 27 mondial a învins-o pe principala favorită cu scorul de 2-6, 6-3, 7-5, într-o partidă care a durat două ore și 13 minute. Sabalenka a fost nevoită să solicite un timeout medical în actul decisiv.

„Sunt foarte fericită. E numărul unu (n.r. Sabalenka), nu are nevoie de nicio prezentare. E foarte plăcut să obții astfel de rezultat, dar muncesc foarte mult”, a spus Cîrstea.