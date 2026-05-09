Prima reacție a Soranei Cîrstea după victoria cu liderul mondial la Roma. Ce a spus despre retragere

Jucătoarea din România s-a calificat sâmbătă în optimile de finală ale competiției WTA 1000 din Italia. Sportiva aflată pe locul 27 mondial a învins-o pe principala favorită cu scorul de 2-6, 6-3, 7-5, într-o partidă care a durat două ore și 13 minute. Sabalenka a fost nevoită să solicite un timeout medical în actul decisiv.
„Sunt foarte fericită. E numărul unu (n.r. Sabalenka), nu are nevoie de nicio prezentare. E foarte plăcut să obții astfel de rezultat, dar muncesc foarte mult”, a spus Cîrstea.
Condiția pentru a amâna retragerea
Întrebată dacă acest succes o poate convinge să își prelungească activitatea în tenis dincolo de finalul sezonului, românca a zâmbit, lăsând o portiță deschisă.
„Poate dacă voi câștiga acest turneu o să mă mai gândesc (n.r. râde). Vreau să le mulțumesc tuturor spectatorilor, sunt minunați. Ce simt aici la Roma e absolut fantastic, îmi place pasiunea lor pentru sport”, a adăugat jucătoarea.
Pentru accederea în faza optimilor de finală la competiția care oferă premii totale de 7,2 milioane de euro, Sorana și-a asigurat 120 de puncte în clasamentul mondial și un premiu financiar în valoare de 79.510 euro. În următorul meci, ea va juca împotriva sportivei din Cehia, Linda Noskova, ocupanta locului 13 WTA.