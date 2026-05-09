Prima reacție a Soranei Cîrstea după victoria cu liderul mondial la Roma. Ce a spus despre retragere

Prima reacție a Soranei Cîrstea după victoria cu liderul mondial la Roma. Ce a spus despre retragere Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a oferit primele impresii chiar pe teren, la scurt timp după victoria obținută la turneul de la Roma în fața liderului WTA, Arina Sabalenka.

TAGS:
WTATenisSorana Cirstea
Din articol

Jucătoarea din România s-a calificat sâmbătă în optimile de finală ale competiției WTA 1000 din Italia. Sportiva aflată pe locul 27 mondial a învins-o pe principala favorită cu scorul de 2-6, 6-3, 7-5, într-o partidă care a durat două ore și 13 minute. Sabalenka a fost nevoită să solicite un timeout medical în actul decisiv.

„Sunt foarte fericită. E numărul unu (n.r. Sabalenka), nu are nevoie de nicio prezentare. E foarte plăcut să obții astfel de rezultat, dar muncesc foarte mult”, a spus Cîrstea.

  • Sorana cirstea bernabeu 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Condiția pentru a amâna retragerea

Întrebată dacă acest succes o poate convinge să își prelungească activitatea în tenis dincolo de finalul sezonului, românca a zâmbit, lăsând o portiță deschisă.

„Poate dacă voi câștiga acest turneu o să mă mai gândesc (n.r. râde). Vreau să le mulțumesc tuturor spectatorilor, sunt minunați. Ce simt aici la Roma e absolut fantastic, îmi place pasiunea lor pentru sport”, a adăugat jucătoarea.

Pentru accederea în faza optimilor de finală la competiția care oferă premii totale de 7,2 milioane de euro, Sorana și-a asigurat 120 de puncte în clasamentul mondial și un premiu financiar în valoare de 79.510 euro. În următorul meci, ea va juca împotriva sportivei din Cehia, Linda Noskova, ocupanta locului 13 WTA.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
ARTICOLE PE SUBIECT
MECI URIAȘ! Sorana Cîrstea a învins-o pe Aryna Sabalenka, liderul WTA, la turneul de 1000 de puncte de la Roma!
MECI URIAȘ! Sorana Cîrstea a învins-o pe Aryna Sabalenka, liderul WTA, la turneul de 1000 de puncte de la Roma!
Jackpot Sorana! Cîrstea „tipărește“ bani în ultimul an din carieră. Suma actualizată, imensă!
Jackpot Sorana! Cîrstea „tipărește“ bani în ultimul an din carieră. Suma actualizată, imensă!
Sorana Cîrstea „a măturat” cu o semifinalistă Wimbledon, în primul meci la Roma. Scor fulgerător și un premiu pe măsură
Sorana Cîrstea „a măturat” cu o semifinalistă Wimbledon, în primul meci la Roma. Scor fulgerător și un premiu pe măsură
ULTIMELE STIRI
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Manchester City - Brentford 3-0 | „Cetățenii” s-au distrat în Premier League și pun presiune pe Arsenal
Manchester City - Brentford 3-0 | „Cetățenii” s-au distrat în Premier League și pun presiune pe Arsenal
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”

Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României

Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României



Recomandarile redactiei
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat
Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
CITESTE SI
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

stirileprotv Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

stirileprotv Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!