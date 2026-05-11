Sorana Cîrstea resimte fiorul carierei, la 36 de ani: ce record va stabili dacă își va învinge adversara din sferturi, la Roma Tenis
Sorana Cîrstea, la un pas să facă ceea ce nu a mai reușit de aproape treisprezece ani.

Sorana Cîrstea a reușit, în 2026, anul retragerii sale din circuitul profesionist de tenis, să câștige primul titlu WTA în țara natală.

Trofeul ridicat la Cluj-Napoca a anticipat posibilitatea ca Sorana Cîrstea să își corecteze și alte recorduri de carieră, iar această posibilitate tinde să devină probabilitate, în săptămâna finală a competiției WTA 1000 de la Roma.

Sorana Cîrstea, la o victorie distanță de a-și egala cea mai înaltă clasare a carierei: locul 21 WTA

Cea mai bună jucătoare de tenis a țării noastre nu doar că a eliminat-o, de la 0-1 la seturi, pe Arina Sabalenka - număr unu mondial -, dar a confirmat succesul împotriva tinerei Linda Noskova, ocupanta poziției cu numărul 13.

Aceste rezultate îi permit Soranei Cîrstea să viseze la corectura unui record de carieră pe care îl deține din 2013, în ceea ce privește situația ierarhică.

Actualizarea în timp real a clasamentului WTA arată că Sorana Cîrstea s-a apropiat, după victoria 6-2, 6-4, cu Linda Noskova, în optimile competiției WTA 1000 de la Roma, la o singură victorie de egalarea celei mai înalte clasări avute vreodată.

În vara anului 2013, Sorana Cîrstea urca până pe treapta cu numărul 21 a clasamentului WTA, bornă pe care se poate sui dacă ar urma să elimine, în sferturi, jucătoarea mai bună din duelul Anna Kalinskaya - Jelena Ostapenko.

Calculul cel mai dulce o vede pe Sorana Cîrstea intrând în top 15 WTA

Urcând pe scara scenariilor mai puțin probabile, dar care ar redesena substanțial aspectul carierei Soranei Cîrstea, în WTA, trebuie menționat că Sorana Cîrstea ar putea urca, în premieră, în top 15 WTA, dacă ar reuși să iasă campioană în capitala Italiei.

Trei victorii o mai despart de această bornă uluitoare, iar tabloul de la Roma arată un drum, inevitabil, anevoios, în aceste faze târzii ale întrecerii.

Dacă ar reuși să câștige turneul de la Roma, Sorana Cîrstea ar învinge adversare ca Anna Kalinskaya / Jelena Ostapenko, în sferturi, Cori Gauff sau Mirra Andreeva, în semifinale, iar în finală ar trece de Iga Swiatek, Elena Rybakina sau Jessica Pegula.

În contextul în care Sabalenka a fost deja eliminată de competiție, chiar de Cîrstea, niciun scenariu nu mai pare desprins din sfera posibilului.

