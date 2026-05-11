Sorana Cîrstea a reușit, în 2026, anul retragerii sale din circuitul profesionist de tenis, să câștige primul titlu WTA în țara natală.

Trofeul ridicat la Cluj-Napoca a anticipat posibilitatea ca Sorana Cîrstea să își corecteze și alte recorduri de carieră, iar această posibilitate tinde să devină probabilitate, în săptămâna finală a competiției WTA 1000 de la Roma.

Sorana Cîrstea, la o victorie distanță de a-și egala cea mai înaltă clasare a carierei: locul 21 WTA

Cea mai bună jucătoare de tenis a țării noastre nu doar că a eliminat-o, de la 0-1 la seturi, pe Arina Sabalenka - număr unu mondial -, dar a confirmat succesul împotriva tinerei Linda Noskova, ocupanta poziției cu numărul 13.

Aceste rezultate îi permit Soranei Cîrstea să viseze la corectura unui record de carieră pe care îl deține din 2013, în ceea ce privește situația ierarhică.

Actualizarea în timp real a clasamentului WTA arată că Sorana Cîrstea s-a apropiat, după victoria 6-2, 6-4, cu Linda Noskova, în optimile competiției WTA 1000 de la Roma, la o singură victorie de egalarea celei mai înalte clasări avute vreodată.

În vara anului 2013, Sorana Cîrstea urca până pe treapta cu numărul 21 a clasamentului WTA, bornă pe care se poate sui dacă ar urma să elimine, în sferturi, jucătoarea mai bună din duelul Anna Kalinskaya - Jelena Ostapenko.