Wolves, sezon de coșmar în Premier League! Borna rușinoasă bifată după eșecul cu Brighton

Wolverhampton Wanderers a intrat în istoria negativă a Premier League după înfrângerea suferită pe terenul lui Brighton, scor 0-3, într-un meci transmis în direct pe VOYO.

Potrivit statisticienilor de la OPTA, Wolves a devenit doar a doua echipă din istoria Premier League care pierde cel puțin o dată împotriva fiecărui adversar întâlnit într-un singur sezon.

Singura formație care mai reușise această „performanță” negativă a fost Sheffield United, în sezonul 2023/2024.

Brighton a rezolvat meciul în doar câteva minute

Pe stadionul Amex, gazdele au început perfect partida. Jack Hinshelwood a deschis scorul după doar 35 de secunde, reușind cel mai rapid gol marcat vreodată de Brighton în Premier League.

La numai patru minute distanță, căpitanul Lewis Dunk a făcut 2-0, tot cu o lovitură de cap, după un corner executat de Maxim De Cuyper.

Scorul final a fost stabilit pe final de meci de Yankuba Minteh, după o acțiune creată de Georginio Rutter.

Wolves, retrogradată matematic în Championship

Sezonul lui Wolverhampton continuă să fie unul dezastruos. Echipa are acum 24 de înfrângeri în campionat și nu a mai câștigat în deplasare de 20 de meciuri în Premier League.

Trupa pregătită de Rob Edwards este deja retrogradată matematic și se apropie de finalul unui sezon pe care fanii îl vor uita cu greu.

De partea cealaltă, Brighton & Hove Albion a urcat pe locul #7, cu 53 de puncte, și încă speră la calificarea în cupele europene.

În etapa viitoare, Brighton va juca pe terenul lui Leeds United, pe 17 mai, de la ora 17:00, LIVE pe VOYO, în timp ce Wolves primește vizita lui Fulham.

