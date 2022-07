Jucătoarea de tenis din România a trecut în sferturile de finală de Amanda Anisimova, scor 6-2, 6-4, reușind să nu piardă niciun set până în această fază a competiției.

Simona Halep nu a avut emoții în fața americancei, favorită 20, exceptând ultimele game-uri ale meciului, în care și-a păstrat calmul și a întors-o pe americancă în ultimul game, de la 0-40.

În semifinale, Simona Halep va juca împotriva jucătoare din Kazakhstan, Elena Rybakina, favorită numărul 17 a turneului. În sferturi, sportiva de 23 de ani a trecut de Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 6-2, 6-3. Meciul din semifinale se va desfășura joi, la o oră care urmează să fie anunțată de organizatori.

Elena Rybakina și Simona Halep s-au întâlnit până acum de trei ori, iar românca conduce cu 2-1. Ultima întâlnire dintre cele două a fost la US Open, în 2021, când s-a impus cu scorul 7-6 (11), 4-6, 6-3. Pentru Elena Ryakina este prima calificare într-o semifinală a unui turneu de Grand Slam.

Simona Halep: „Am crezut până la final că pot să câștig”

„E grozav să mă întorc în semifinale la Wimbledon. Am mari emoții, pentru că înseamnă mult pentru mine să revin în această fază competițională. Am jucat împotriva unei adversare dure, a zdrobit mingea în final de meci și nu am știut ce să fac, dar am crezut în mine însămi și mi-am spus că trebuie să rămân puternică pe picioare, care m-au ajutat mult azi.

Am crezut până la final că pot să câștig. Am revenit de la 0-40 cu serva și a funcționat, inclusiv cu serva a doua. Totul e bine când se termină cu bine”, a spus Simona Halep, în interviul oferit după meci.