Rafael Nadal s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon după ce s-a impus, în cinci seturi, în fața lui Taylor Fritz, scor 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (4).

Campionul de la Roland Garros a avut nevoie de 4 ore și 20 de minute de joc pentru a-și asigura prezența în semifinale, însă a acuzat mari probleme medicale în timpul partidei. Testele medicale susținute la o zi după meci nu au avut rezultate îmbucurătoare. Conform cotidianului Marca, ibericul a suferit o ruptură de șapte milimetri la unul dintre mușchii abdominali.

Deși a susținut un antrenament astăzi, iar fanii ibericului sperau să-l vadă pe teren în meciul cu Nick Kyrgios, Rafael Nadal a anunțat în mod oficial că nu va putea evolua în semifinala de la Wimbledon din cauza problemei medicale abdominală.

"Am petrecut întreaga zi gândindu-mă la ce să fac, dar nu avea sens să continui, accidentarea este din ce în ce mai rea. Nu puteam să câștig așa, nu puteam servi bine, nu mă puteam mișca cm trebuie", a declarat Rafael Nadal.

În aceste condiții, Nick Kyrgios s-a calificat în prima finală a unui turneu de Grand Slam, la simplu, urmând să joace împotriva câștigătorului dintre Novak Djokovic și Cameron Norrie, favoritul publicului.

Pentru australianul de 27 de ani, cea mai bună performanță din carieră la un turneu de Grand Slam a fost atingerea sferturilor de finală la Wimbledon (2014) și Australian Open (2015).

