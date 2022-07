Diabolic de bună! Cum a reușit Simona Halep să o umilească pe Amanda Anisimova pe iarba de la Wimbledon

Plusul de experiență categoric al Simonei Halep (30 de ani) în fața Amandei Anisimova (20 de ani) a fost evident în sfertul de finală câștigat cu 6-2, 6-4 de sportiva din România.

Cu excepția celor trei game-uri pierdute de la 5-1 în setul secund, în care Anisimova a avut o doză de șansă, Halep a dominat copios partida, iar statisticile confirmă superioritatea Simonei Halep în fața Amandei Anisimova.

A fost o partidă jucată excelent, din punct de vedere tactic, de Simona Halep, care a așteptat cu răbdare să vadă derularea jocului americancei - care s-a soldat cu un număr neverosimil, de 28 de erori neforțate, în cele 63 de minute ale jocului.

Dacă Simona Halep a greși neforțat de numai 6 ori, românca nu s-a arătat intimidată de viteza și forța loviturilor americancei, care a jucat un tenis imprecis și lipsit de luciditate.

Simona Halep a câștigat 77% din punctele jucate cu al doilea serviciu, înregistrând un nou aspect tehnic la care a progresat simțitor, sub comanda lui Patrick Mouratoglou, față de procentajul de 38% al Anisimovei pe serviciul secund, exploatat cu nesaț de jucătoarea din țara noastră.

Make that 12 wins in a row at Wimbledon for @Simona_Halep

The Romanian is yet to drop a set at this year's Championships#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/brBHQUk95i