„Joc cel mai bun tenis, din 2019 încoace!” Simona Halep, plină de încredere în interviul oferit după succesul cu Anisimova

Simona Halep a prestat un tenis stelar în sfertul de finală câștigat, scor 6-2, 6-4 în detrimentul Amandei Anisimova și s-a calificat pentru a treia oară în semifinalele turneului de la Wimbledon.

„E grozav să mă întorc în semifinale la Wimbledon. Am mari emoții, pentru că înseamnă mult pentru mine să revin în această fază competițională. Am jucat împotriva unei adversare dure, a zdrobit mingea în final de meci și nu am știut ce să fac, dar am crezut în mine însămi și mi-am spus că trebuie să rămân puternică pe picioare, care m-au ajutat mult azi.

Am crezut până la final că pot să câștig. Am revenit de la 0-40 cu serva și a funcționat, inclusiv cu serva a doua. Totul e bine când se termină cu bine,” a spus Simona Halep, în interviul oferit după meci.

„Joc cel mai bun tenis, de la Wimbledon 2019 încoace. M-am chinuit mult anul trecut, iar acum încerc doar să îmi recapăt încrederea. Tenisul e aici, acum trebuie doar să cred.

Am început să fac asta și se simte bine. Încrederea e la un nivel bun. Publicul mi-a dat multă energie și sprijin,” a completat Simona Halep, care a lăsat de înțeles că a revenit la nivelul înalt de joc atins în urmă cu trei ani, când se impunea pe iarba londoneză.

Make that 12 wins in a row at Wimbledon for @Simona_Halep

The Romanian is yet to drop a set at this year's Championships#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/brBHQUk95i