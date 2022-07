Ons Jabeur s-a calificat în finala turneului de la Wimbledon, reușind cea mai bună performanță a carierei într-o competiție de Grand Slam.

Favorită numărul doi, Ons Jabeur (27 de ani) a confirmat forma extraordinară prin care trece în acest sezon și a trecut de Tatjana Maria, scor 6-2, 3-6, 6-1.

"Este un vis devenit realitate, după atâția ani de muncă și de sacrificii. A meritat. Tatjana m-a alergat mult, e o inspirație pentru multe jucătoare. A revenit în circuit după ce a născut de două ori", a declarat Ons Jabeur la finalul partidei.

A 22nd win from her past 24 matches ????

Next: the opportunity to go for her biggest milestone of all ⏳@Ons_Jabeur | #Wimbledonpic.twitter.com/PJKzw9PSeA