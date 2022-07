Simona Halep a fost învinsă de Elena Rybakina, scor 3-6, 3-6, în semifinalele turneului de la Wimbledon, după doar 75 de minute trecute de la prima minge servită.

Elena Rybakina o va întâlni în finala turneului pe Ons Jabeur (2 WTA), care a învins-o în penultimul act pe Tatjana Maria (103 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-1.

În semifinala cu Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA), Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) a înregistrat cea mai nefastă prestație la serviciu în întregul său parcurs în ediția 2022 a turneului de la Wimbledon.

Sportiva din România a pus în teren primul serviciu cu un procentaj de numai 52%, a câștigat daor 38% din punctele jucate cu a doua servă și a comis nouă duble greșeli, una la fiecare opt minute ale jocului, în medie.

Pentru parcursul până în semifinalele turnului de la Wimbledon, Simona Halep va primi 624.963 euro. Dacă ar fi ajuns în finală, românca și-ar fi asigurat un cec de 1,2 milioane de euro, iar câștigarea trofeului i-ar fi adus 2,3 milioane de euro.

A Centre Court clinic from Elena Rybakina ????

The 23-year-old sets up a #Wimbledon final against Jabeur in style!

????: @Wimbledon pic.twitter.com/EMhp4vmcxV