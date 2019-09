Andy Murray revine in tenisul mare! A primit wildcard pentru turneul Masters 1000 de la Shanghai

Andy Murray si-a anuntat revenirea la turneele de cel mai inalt nivel in circuitul ATP.

Scotianul a acceptat un wildcard pentru turneul Masters 1000 de la Shanghai, acolo unde s-ar putea duela cu cei mai in forma tenismeni ai momentului, inclusiv Rafael Nadal, Roger Federer sau Daniil Medvedev.

Andy Murray a castigat de 3 ori turneul de la Shanghai, in 2010, 2011 si 2016. Fostul campion olimpic a jucat doar 2 meciuri la nivel ATP in acest an, dupa operatia la sold din ianuarie. A pierdut cu Richard Gasquet la Cincinnati si cu Tennys Sandgren la Winston Salem, dupa care a jucat turneul Rafa Nadal Challenger de la Mallorca, unde a fost invins de italianul Matteo Viola.

Andy Murray va juca Zhuhai si la Beijng inainte de Shanghai

Andy Murray are programate patru turnee in urmatoarele patru saptamani. Va juca la Zhuhai, Beijing si Shanghai in China, dupa care se va intoarce in Europa, unde si-a anuntat prezenta la Anversa, in Belgia.

„Abia astept sa ma intorc la Shanghai, un turneu unde am avut succes in trecut. Le multumesc organizatorilor pentru wildcard, este minunat sa pot sa imi continui revenirea si sa joc mai mult tenis in China. Shanghai este un oras superb, ma simt confortabil acolo, iar fanii sunt intotdeauna de partea mea”, a declarat Andy Murray.

Andy Murray ocupa in prezent locul al 415-lea in clasamentul ATP. Are in palmares 3 titluri de Grand Slam si o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Londra 2012.