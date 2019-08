Ajuns pe locul 329 ATP, Andy Murray va juca la turneul challenger detinut de Nadal, in timp ce la Flushing Meadows se va juca US Open

Andy Murray va juca la turneul detinut de Rafa Nadal.

In vreme ce toti tenismenii mari ai momentului se pregatesc de startul Openului American, Andy Murray isi croieste drum incet, dar sigur catre revenirea in topul 100 ATP. Britanicul nu va participa la US Open saptamana viitoare, dar va lua parte la turneul challenger de la Mallorca.

Dupa infrangerea in primul tur in fata lui Tennys Sandgren de la Winston-Salem, Murray declara la conferinta de presa ca "va trebui sa coboare cu un nivel mai jos" pentru a efectua o revenire mai adecvata la forma sa de altadata.

Este prima oara in 14 ani cand Andy Murray joaca un turneu de nivel challenger.

Actualmente, Murray este in cautarea unor oportunitati de a acumula minute de joc care sa-i grabeasca recuperarea dupa operatia la sold careia a fost supus in luna ianuarie.

In prezent, Murray ocupa locul 329 ATP si a motivat participarea sa la competitiile de rang mai jos, prin urmatoarele cuvinte: "Poate ca am nevoie sa joc meciuri de un nivel mai scazut pentru a bifa niste meciuri si pentru a-mi reconstrui jocul inainte sa revin in circuit".