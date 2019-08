Murray nu mai participa la US Open! Anunt de ultima ora

Scotianul Andy Murray a luat decizia de a nu participa la editia 2019 a Openului American.

Campion la US Open in 2012, Murray a ales sa acorde mai mult timp antrenamentelor de simplu si planuieste o revenire de forma in 2020.

„Obiectivul meu este sa revin la nivelul de joc pe care vreau sa-l ating in meciurile de simplu, prin urmare am decis sa imi focalizez in urmatoarea perioada toate energiile in acest sens,” a declarat Andy Murray pentru BBC.

Andy Murray, operat de doua ori la sold.

Andy Murray a declinat oferta oficialilor de la US Open de a primi un wild-card pentru tabloul de simplu, apoi a anuntat ca se retrage si de pe tablourile de dublu masculin si dublu mixt.

A doua operatie la sold, suferita de Andy Murray in cursul acestui an. l-a ajutat pe scotian sa scape de durerile resimtite in timpul jocului. Rezultatele au fost vizibile imediat, astfel incat decizia retragerii, anuntata in luna ianuarie a acestui an. a fost schimbata intr-o revenire in proba de dublu.

In acest moment, Andy Murray este implicat in proba de dublu masculin a turneului de la Cincinnati, unde face pereche cu spaniolul Feliciano Lopez. Cei doi ii vor intalni in sferturi pe Skupski si Jamie Murray, cel din urma fiind fratele mai mare al lui Andy. Meciul va incepe la ora 23:30, ora Romaniei.