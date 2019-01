Peste 300 de concurenti din 40 de tari au venit la turneul la darts de la Bucuresti! Turneul e la ProX, ora 20:00

Bere, buna dispozitie si sageti direct la tinta!

Peste 300 de concurenti din 40 de tari au venit la turneul la darts de la Bucuresti, care e la PRO X, in aceasta seara de la 8:00 seara.

Englezii sunt innebuniti dupa darts, sportul in care varsta nu conteaza. La Bucuresti a ajuns si un englez care s-a apucat de darts acum 40 de ani. El a fost de trei ori vicecampion mondial si inca se simte tanar si nelinistit. E pentru a treia oara in Romania, unde a iesit campion in 2013.



Marele premiu de darts al Romaniei e la PRO X, duminica de la 20:00.