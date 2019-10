"Federer, Nadal si Djokovic m-au facut sa devin un tenismen mai bun". Juan Martin Del Potro, recunoscator celor mai buni tenismeni 

Juan Martin Del Potro a declarat ca a devenit un tenismen mai bun datorita lui Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic.

Tenismenul argentinian, chinuit grav de accidentari in ultimii ani, a castigat singurul sau titlu de Grand Slam la US Open in 2009. Del Potro isi aminteste ca, in urma acelui titlu, se credea numarul 3 in lume pentru prima oara, dupa care a suferit o fractura.

"Inainte de accidentari nu puteam niciodata sa sparg barierele Federer, Nadal, Djokovic, Murray, iar apoi am reusit, in ciuda tuturor lucrurilor pe care le-am suferit", a declarat Juan Martin Del Potro.

Juan Martin Del Potro: "Federer, Nadal si Djokovic sunt oamenii care m-au facut sa devin un tenismen mai bun"

Juan Martin Del Potro: "Daca as putea sa imi refac cariera de la inceput, as alege sa joc in era lui Roger, Rafa si Nole. Ei sunt oamenii care m-au facut sa devin un jucator mai bun", a conchis Del Potro.

Del Potro are in prezent 31 de ani si ocupa locul 103 in clasamentul ATP de simplu.

Cele mai mari performante ale lui Juan Martin Del Potro in tenis

• Campion US Open 2019

• Campion Cupa Davis 2016 alaturi de echipa Argentinei

• Vicecampion olimpic la Rio 2016 in proba de simplu

• Campion Indian Wells 2018

• Semifinale la Roland Garros in 2009 si 2018

• Finala la US Open in 2018 si semifinala in 2017

Rezultatele lui Del Potro in 2019

Del Potro a jucat doar 12 meciuri in anul 2019, avand un palmares 8-4. Argentinianul este in continuare tulburat de problemele pe care le-a suferit la incheietura mainii drepte si care i-au diminuat drastic calitatea loviturii sale marca inregistrata, forehandul.

Del Potro a pierdut in turul 3 la Delray Beach, in primul tur la Madrid, in turul 3 la Roma, in optimi la Roland Garros si s-a retras in turul 2 la Wimbledon.

Cea mai importanta victorie a lui Del Potro in acest an a fost obtinuta in fata belgianului David Goffin, in primul tur la Roma.