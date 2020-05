Cel mai GHINIONIST campion din tenis n-are noroc nici la femei! Motivul stupid pentru care a fost parasit Del Potro de iubita

Daca n-ar fi avut parte de accidentari pe banda rulanta, argentinianul Juan Martin del Potro (31 de ani) le-ar fi pus probleme uriasilor din ATP Federer, Nadal sau Djokovic.

Ghinionul de pe plan profesional il urmareste pe sud-american si in viata sentimentala.



Cuplat de la finalul lui 2018 cu una dintre cele mai frumoase conationale, modelul Sofia ”Jujuy” Gimenez (29 de ani), Del Potro a primit de curand o veste teribila. Mai exact, aducand in discutie pandemia cu coronavirus, Sofia l-a lasat pe tenismen cu ochii-n soare, singura explicatie nefiind una indeajuns de multumitoare.



”Da, e adevarat, Juan si cu mine ne-am despartit. Aceasta perioada de carantina ne-a afectat pe toti, e un moment de mare incertitudine in care fiecare dintre noi are multe reflectii. A fost un an de relatie in care am trait impreuna, dar acum m-am mutat la mama mea. Deocamdata nu ne-am schimbat mesaje”, a fost declaratia Sofiei care a rasucit cutitul in rana deschisa a lui Juan Martin del Potro.

Jucatorul argentinian are in palmares un singur titlu de Grand Slam, la US Open in 2009, plus alte trei semifinale pierdute. In rest, cariera sa a fost un ”roller-coaster” permanent intre accidentari de durata si reveniri spectaculoase.