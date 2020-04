Campion la Roland Garros in 2019, angajat acum in supermarket pe timp de pandemie | "Am vrut sa descopar cum e sa ai o slujba normala"

Kevin Krawietz a optat pentru un nou loc de munca in timpul pandemiei de coronavirus.

Campionul din 2019 al probei de dublu masculin in turneul de la Roland Garros, Kevin Krawietz a decis sa se angajeze la un supermarket din Germania pe timpul pandemiei de coronavirus.

Pentru salariul lunar de 450 de euro, Kevin Krawietz a facut diverse munci pentru noul sau angajator, de la aranjarea produselor pe rafturi la dezinfectarea carucioarelor.

"Nu s-a pus problema banilor! M-am gandit ca este normal sa ajut si in acelasi timp sa descopar cum este sa ai o slujba normala. Unii dintre colegii mei se trezesc in fiecare zi la ora 5 pentru a castiga acesti bani. Am invatat sa fiu mai empatic," a declarat Kevin Krawietz pentru Spiegel.

Krawietz ocupa in prezent locul 13 ATP in clasamentul de dublu si are in palmares trei titluri ATP, castigate la Anversa, New York si Paris.