In timp ce Federer, Halep si Nadal pun la cale viitorul tenisului, Kyrgios isi bate joc: "Sunt singurul care s-a gandit sa unim WTA cu ATP?" "Da, esti singurul!"

Autoizolat la domiciliu, Roger Federer a folosit perioada de inactivitate pentru a se gandi la posibilitatea unificarii organizatiilor ATP si WTA.

"Doar ma gandesc... sunt singurul care crede ca acum e timpul sa unim tenisul masculin cu cel feminin si sa devenim o singura organizatie?, a intrebat cel mai titrat tenismen din istorie pe Twitter.

Simona Halep i-a raspuns: "Nu, nu esti singurul", iar Rafael Nadal s-a declarat "complet de acord". Evident, Nick Kyrgios nu a ratat sansa de a lasa un comentariu zeflemitor, raspunzand initial sec, "da (n.r. esti singurul)" si explicand mai apoi ca nimeni nu a intrebat jucatorii pentru a stabili aplicabilitatea acestei idei.

"Imi imaginez ATP si WTA convergand. Nu vorbesc despre unirea competitiilor pe teren, ci imbinarea institutiilor WTA si ATP care supravegheaza tenisul profesionist masculin si feminin. Probabil ca acest lucru ar fi trebuit sa se intample cu mult timp in urma, dar poate ca acum e timpul potrivit. Traim vremuri dificile pentru fiecare sport si putem iesi din aceasta perioada fie cu doua corpuri slabite, fie cu unul singur mai puternic," a adaugat Federer pe Twitter.

Presedintele ATP, italianul Andrea Gaudenzi a cazut de acord cu ideea propusa de elvetian: "Cred ca faptul ca avem un sport feminin minunat este unul dintre cele mai mari avantaje ale noastre (n.r. ale tenisului) fata de competitori (n.r. alte sporturi). Audientele sunt relativ egal impartite intre tenisul masculin si tenisul feminin. E o ocazie uriasa pentru noi sa devenim atractivi pentru televiziuni," a mentionat Gaudenzi pentru New York Times.

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men's and women's tennis in one only organisation ???????????? https://t.co/fTCfvMiU4G