"Cosmarul Simonei Halep" de la US Open ar putea reveni in tenis | Ce eforturi face Fabio Fognini pentru a-si convinge sotia sa revina in WTA dupa ce a nascut doi copii 

Fabio Fognini isi doreste un al treilea fiu, dar pana la nasterea sa vrea sa o vada pe Flavia Pennetta revenind in circuitul WTA.

Fabio Fognini ocupa locul 11 in clasamentul ATP, cu 2400 de puncte si este deopotriva unul dintre cei mai amuzanti si directi jucatori de tenis in interviurile pe care le ofera.

In dialog cu Gaia Piccardi, Corriere della Sera, sotul Flaviei Pennetta - campioana la US Open in 2015 - a dezvaluit faptul ca isi mai doreste un fiu, cat de reticent este cu privire la sansele de organizare a competitiilor de tenis din acest an si cum planuieste sa o convinga pe Flavia sa o imite pe Kim Clijsters si sa revina in circuitul WTA.

Fabio Fognini, despre reluarea Serie A: "In opinia mea, sunt nebuni. Au murit mii de oameni, iar ei se gandesc la fotbal..."



"Intr-o noapte am avut o previziune. Am trezit-o pe Flavia si i-am spus: 'gata, de maine incepand nu-l mai trimitem pe Federico la scoala. Nu am plecat la Indian Wells, turneu care mai apoi a fost anulat. Am venit, din motive de securitate, cu un zbor privat in Liguria, la Arma, unde avem o casa cu gradina," a declarat Fabio Fognini pentru corriere.it

"In acest moment mi-e greu sa imi imaginez reluarea competitiilor. Sunt sincer: regret ce se intampla, pentru ca au de suferit turnee mari, dar eu nu stiu daca ma voi mai intoarce in Asia. Daca s-ar fi tinut anul acesta, eu nu as fi mers la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Frica mea cea mai mare nu e sa contactez virusul, ci sa-l transmit. Nu mai sunt singur: sunt tata si sot," a adaugat al doilea cel mai bine clasat tenismen italian, dupa Matteo Berrettini (8 ATP).

Fabio Fognini o vrea pe Flavia Pennetta inapoi in tenis din 2021



Flavia Pennetta spune ca pandemia se va termina fie cu divort, fie cu un al treilea copil, noteaza Gaia Piccardi intr-o nota caraghiaosa. "Nu, e prea devreme pentru asa ceva! Recunosc, mi-as dori un al treilea fiu. Dar acum incerc sa o conving pe Flavia sa se intoarca in tenis in 2021, ca si Kim Clijsters. Am vorbit cu Schiavone (n.r. Francesca) si Barazzutti (n.r. Corrado), ei o vor antrena, iar eu ii voi fi manager: i-am pregatit deja calendarul turneelor," a punctat Fognini.

Chestionat daca a comunicat cu alti jucatori in perioada in care s-a autoizolat, Fabio Fognini a raspuns deschis: "Am vorbit cu Djokovic, Dimitrov, Lopez si Federer, care se afla in Elvetia cea frumoasa si linistita. Eu am o idee de-ale mele: in 2020 nu se va mai juca. Cum va face un director de turneu astfel incat sa fie responsabil pentru sanatatea jucatorilor, a staff-ului, a mass-mediei si a spectatorilor? Vorbeam ieri cu Perin (n.r. Mattia), Criscito (n.r. Domenico) si Viviano (n.r. Emiliano), amicii mei fotbalisti. Inteleg discursul economic, dar eu pana nu voi fi 110% sigur nu ma voi duce nicaieri. Voi pierde puncte si bani? Rabdare!" a fost opinia clar exprimata de Fabio Fognini.

"Din punctul meu de vedere, sunt nebuni. Au murit mii de persoane, iar ei se gandesc la fotbal... iau in gluma sanatatea oamenilor, urmarindu-si afacerea. Ce sens ar avea sa reincepi competitiile fara spectatori? Care e sensul unui San Siro gol? Nu exista," a completat Fognini pentru Corriere della Sera chestiunea reinceperii campionatelor de fotbal.

In semifinalele US Open 2015, Flavia Pennetta a invins-o pe Simona Halep, scor 6-1, 6-3. Italianca avea sa bifeze la acea editie a Openului American singurul Grand Slam castigat in proba de simplu, dupa o finala adjudecata scor 7-6, 6-2.