Campioana de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare

Vondrousova, nr. 46 mondial, care riscă o posibilă suspendare de patru ani, a explicat că testul nu a fost efectuat conform procedurilor adecvate, deoarece ofiţerul de control antidoping, trimis de o agenţie germană, nu s-a identificat clar şi i-a fost frică să deschidă uşa.

''Multă vreme, a trebuit să mă confrunt cu accidentări, presiune constantă şi probleme recurente de somn care m-au epuizat şi m-au slăbit, a scris cehoaica într-o lungă postare pe Instagram, unde a menţionat şi ''ani de mesaje de ură şi ameninţări'' care i-au subminat sentimentul de securitate acasă.

''Când cineva a sunat la uşă târziu noaptea fără să se identifice clar sau să respecte protocolul, am reacţionat ca o persoană căreia îi este frică'', a continuat Vondrousova.

Fostul număr 6 mondial a făcut, de asemenea, o paralelă cu compatrioata sa Petra Kvitova, care a suferit o agresiune gravă în 2016, după ce i-a deschis uşa unui bărbat înarmat cu un cuţit: ''De la cele întâmplate la Petra, nu primim străinii cu uşurinţă în casele noastre.''

Contactat de AFP, avocatul ei, Jan Exner, a declarat: ''Controlul antidoping pur şi simplu nu a fost la înălţimea standardelor. Prin urmare, Marketa avea un motiv să nu furnizeze o mostră''.

De asemenea, el a clarificat că ameninţările menţionate de clienta sa proveneau de la pariorii care o învinovăţeau pentru pierderea pariurilor lor: ''Aşadar, acest control antidoping neregulat a declanşat o reacţie acută de stres la Marketa, lucru confirmat de experţi cehi şi internaţionali''.

Avocatul a specificat că va încerca să convingă Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) că refuzul Vondrousovei de a-i deschide uşa unui necunoscut a fost legitim, scrier agerpres.