Fost număr 4 ATP și finalist al Openului American, în 2024, Taylor Fritz s-a despărțit de fotomodelul Morgan Riddle, după o relație de aproximativ șase ani.
Finalist al Turneului Campionilor, în urmă cu un an și jumătate, jucătorul californian nu mai formează un cuplu cu Morgan Riddle, influencer cu 500,000 de urmăritori pe Instagram.
Taylor Fritz și Morgan Riddle, final de relație, după 6 ani
Fritz (28 de ani) are zece titluri ATP în palmares, inclusiv un titlu ATP Masters 1000, cucerit acasă, la Indian Wells, după o finală cu Nadal.
Jucătorul din California are un copil, Jordan, născut de fosta soție, Raquel Pedraza, în 2017. Fritz nu este la primul divorț, el separându-se de Raquel Pedraza în 2019, notează People.
Fritz și Riddle, moment comic în timpul Openului Australian 2024
Fosta iubită-fotomodel a tenismenului din SUA, Morgan Riddle l-a considerat „prea încrezător” pe Taylor Fritz înaintea unei partide jucate de american împotriva grecului Stefanos Tsitsipas, în cadrul optimilor Australian Open 2024.
Înainte de confruntare, Fritz și Riddle au pus un pariu în urma căruia Morgan Riddle se obligă acum să mănânce un borcan întreg de Vegemite, o pastă tartinabilă australiană cu gust sărat.
Privind în tribună, Taylor Fritz a văzut-o pe Morgan Riddle rugându-l să coboare așteptările și să îi permită să mănânce doar un borcan mic.
Calificat în sferturile Australian Open 2024, înanite să fie eliminat de Novak Djokovic, Taylor Fritz a declarat pe teren că se va asigura că iubita sa își va îndeplini promisiunea și se va filma live pe Instagram când va savura borcanul de Vegemite.