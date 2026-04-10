Încă o despărțire notabilă în tenis, după „Tsitsidosa” și Cîrstea-Țiriac: finalistul US Open a divorțat de un fotomodel Tenis
Alexandru Hațieganu
Despărțire surprinzătoare într-unul dintre cuplurile de durată, văzute în tenis, în ultimul deceniu.

Fost număr 4 ATP și finalist al Openului American, în 2024, Taylor Fritz s-a despărțit de fotomodelul Morgan Riddle, după o relație de aproximativ șase ani.

Finalist al Turneului Campionilor, în urmă cu un an și jumătate, jucătorul californian nu mai formează un cuplu cu Morgan Riddle, influencer cu 500,000 de urmăritori pe Instagram.

Taylor Fritz și Morgan Riddle, final de relație, după 6 ani

Fritz (28 de ani) are zece titluri ATP în palmares, inclusiv un titlu ATP Masters 1000, cucerit acasă, la Indian Wells, după o finală cu Nadal.

Jucătorul din California are un copil, Jordan, născut de fosta soție, Raquel Pedraza, în 2017. Fritz nu este la primul divorț, el separându-se de Raquel Pedraza în 2019, notează People.

Morgan Riddle / Foto - Getty Images
Fritz și Riddle, moment comic în timpul Openului Australian 2024

Fosta iubită-fotomodel a tenismenului din SUA, Morgan Riddle l-a considerat „prea încrezător” pe Taylor Fritz înaintea unei partide jucate de american împotriva grecului Stefanos Tsitsipas, în cadrul optimilor Australian Open 2024.

Înainte de confruntare, Fritz și Riddle au pus un pariu în urma căruia Morgan Riddle se obligă acum să mănânce un borcan întreg de Vegemite, o pastă tartinabilă australiană cu gust sărat. 

Privind în tribună, Taylor Fritz a văzut-o pe Morgan Riddle rugându-l să coboare așteptările și să îi permită să mănânce doar un borcan mic.

Calificat în sferturile Australian Open 2024, înanite să fie eliminat de Novak Djokovic, Taylor Fritz a declarat pe teren că se va asigura că iubita sa își va îndeplini promisiunea și se va filma live pe Instagram când va savura borcanul de Vegemite. 

Finala Indian Wells, sfârșitul invincibilității lui Nadal în 2022: victorie istorică pentru americanul Taylor Fritz
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
Spaniolii l-au pus pe Istvan Kovacs pe prima pagină și au titrat cu majuscule un singur cuvânt
Spaniolii l-au pus pe Istvan Kovacs pe prima pagină și au titrat cu majuscule un singur cuvânt
Omagiul adus pentru Lucescu la un meci de Liga 2. Suporterii s-au ridicat în picioare
Omagiul adus pentru Lucescu la un meci de Liga 2. Suporterii s-au ridicat în picioare
Înmormântarea lui Mircea Lucescu | Nume uriașe din fotbal sunt prezente la Biserica Sfântul Elefterie
Înmormântarea lui Mircea Lucescu | Nume uriașe din fotbal sunt prezente la Biserica Sfântul Elefterie
Răzvan Lucescu, „îmbătrânit” în ultima sută de ore: cum arăta duminică, la sosirea în țară
Răzvan Lucescu, „îmbătrânit” în ultima sută de ore: cum arăta duminică, la sosirea în țară
Real Madrid pregătește „lovitura verii”: 165.000.000 de euro
Real Madrid pregătește „lovitura verii”: 165.000.000 de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”

FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs după scandalul din Barcelona – Atletico Madrid

FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs după scandalul din Barcelona – Atletico Madrid

Răzvan Lucescu, marcat de gestul ultrașilor lui Dinamo: "Te vom iubi mereu!"

Răzvan Lucescu, marcat de gestul ultrașilor lui Dinamo: "Te vom iubi mereu!"

Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională

Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională

Înmormântarea lui Mircea Lucescu | Nume uriașe din fotbal sunt prezente la Biserica Sfântul Elefterie

Înmormântarea lui Mircea Lucescu | Nume uriașe din fotbal sunt prezente la Biserica Sfântul Elefterie



Recomandarile redactiei
Înmormântarea lui Mircea Lucescu | A început slujba la Biserica Sfântul Elefterie. Hagi, Lupu, Sabău și Copos, printre cei prezenți
Înmormântarea lui Mircea Lucescu | A început slujba la Biserica Sfântul Elefterie. Hagi, Lupu, Sabău și Copos, printre cei prezenți
Spaniolii l-au pus pe Istvan Kovacs pe prima pagină și au titrat cu majuscule un singur cuvânt
Spaniolii l-au pus pe Istvan Kovacs pe prima pagină și au titrat cu majuscule un singur cuvânt
Gigi Becali, la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu: "Un super om! Nimeni nu a spus asta, dar o spun eu acum"
Gigi Becali, la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu: "Un super om! Nimeni nu a spus asta, dar o spun eu acum"
Omagiul adus pentru Lucescu la un meci de Liga 2. Suporterii s-au ridicat în picioare
Omagiul adus pentru Lucescu la un meci de Liga 2. Suporterii s-au ridicat în picioare
Răzvan Lucescu, „îmbătrânit” în ultima sută de ore: cum arăta duminică, la sosirea în țară
Răzvan Lucescu, „îmbătrânit” în ultima sută de ore: cum arăta duminică, la sosirea în țară
Alte subiecte de interes
Atac direct la adresa lui Zverez din partea iubitei-fotomodel a adversarului său: "Când bărbatul tău câştigă pentru femei"
Atac direct la adresa lui Zverez din partea iubitei-fotomodel a adversarului său: "Când bărbatul tău câştigă pentru femei"
Novak Djokovic participă la turneul de la Geneva! Posibili adversari + rivalitatea cu Andy Murray
Novak Djokovic participă la turneul de la Geneva! Posibili adversari + rivalitatea cu Andy Murray
Cum a făcut Morgan Riddle sute de mii de dolari în timp ce iubitul Taylor Fritz juca la Australian Open 2026
Cum a făcut Morgan Riddle sute de mii de dolari în timp ce iubitul Taylor Fritz juca la Australian Open 2026
"Cea mai atractivă femeie din tenisul masculin", apariție spectaculoasă la Australian Open
"Cea mai atractivă femeie din tenisul masculin", apariție spectaculoasă la Australian Open
Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
Becali pregătește o lovitură de proporții! Milioane de euro pentru "fotomodel"
Becali pregătește o lovitură de proporții! Milioane de euro pentru "fotomodel"
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

