Fost număr 4 ATP și finalist al Openului American, în 2024, Taylor Fritz s-a despărțit de fotomodelul Morgan Riddle, după o relație de aproximativ șase ani.

Finalist al Turneului Campionilor, în urmă cu un an și jumătate, jucătorul californian nu mai formează un cuplu cu Morgan Riddle, influencer cu 500,000 de urmăritori pe Instagram.

Taylor Fritz și Morgan Riddle, final de relație, după 6 ani

Fritz (28 de ani) are zece titluri ATP în palmares, inclusiv un titlu ATP Masters 1000, cucerit acasă, la Indian Wells, după o finală cu Nadal.

Jucătorul din California are un copil, Jordan, născut de fosta soție, Raquel Pedraza, în 2017. Fritz nu este la primul divorț, el separându-se de Raquel Pedraza în 2019, notează People.