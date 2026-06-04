Fostul star Eden Hazard a numit favoritele la Cupa Mondială din 2026. Pe cine vede ridicând trofeul

Fostul jucător de la Chelsea și Real Madrid anticipează că trofeul va merge către o echipă de pe continentul european, numind trei favorite. „Cred că Spania sau Franța va câștiga Cupa Mondială. Sau Anglia...”, a spus Hazard.

Pe lângă giganții fotbalului european, fostul fotbalist își dorește un parcurs cât mai lung pentru naționala țării sale. „Sper ca Belgia să producă o surpriză”, a mai transmis acesta.