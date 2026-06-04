Fostul star Eden Hazard a numit favoritele la Cupa Mondială din 2026. Pe cine vede ridicând trofeul

Fostul star Eden Hazard a numit favoritele la Cupa Mondială din 2026. Pe cine vede ridicând trofeul CM 2026 REAL A AFLAT VERDICTUL! Cat timp va lipsi Eden Hazard care a iesit accidentat in meciul cu PSG
SPORT.RO
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Fostul internațional belgian Eden Hazard și-a prezentat predicțiile pentru Cupa Mondială din 2026, mizând pe marile puteri din Europa.

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Fostul jucător de la Chelsea și Real Madrid anticipează că trofeul va merge către o echipă de pe continentul european, numind trei favorite. „Cred că Spania sau Franța va câștiga Cupa Mondială. Sau Anglia...”, a spus Hazard.

Pe lângă giganții fotbalului european, fostul fotbalist își dorește un parcurs cât mai lung pentru naționala țării sale. „Sper ca Belgia să producă o surpriză”, a mai transmis acesta.

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Prietenia cu Roberto Martinez

Hazard nu a uitat nici de echipa națională a Portugaliei, având în vedere legătura sa strânsă cu actualul selecționer al lusitanilor. „Poate Portugalia, pentru că este antrenată de bunul meu prieten Roberto Martinez”, a zis belgianul.

Campionatul Mondial 2026 va debuta pe 11 iunie, iar naționala Belgiei va juca în faza grupelor împotriva reprezentativelor din Egipt, Iran și Noua Zeelandă.

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