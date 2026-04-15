Calificare cu emoții pentru Sorana Cîrstea

Cîrstea a învins-o în primul tur pe sportiva franceză beneficiară de wild card Fiona Ferro, numărul 218 mondial, scor 6-3, 6-7 (5), 7-6 (2), în două ore şi 29 de minute.

În faza următoare, ea o va înfrunta pe chinezoaca Xinyu Wang, locul 32 WTA.

Tot miercuri, Jaqueline Cristian, locul 33 WTA şi favorită 3, o înfruntă în optimile de finală pe Katie Boulter (Marea Britanie), numărul 64 mondial.

Jucătoarele care evoluează în optimi au asigurat un premiu de 4.285 de euro şi 30 de puncte, news.ro.