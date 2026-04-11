Perechea Sorana Cîrstea/Shuai Zhang (România/China), cap de serie numărul 1, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Linz.

Sorana Cîrstea, în finală la dublu, la Linz

Cîrstea şi Zhang au învins în semifinale echipa Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason (Norvegia/SUA), scor 7-5, 6-2. Meciul a durat o oră şi 20 de minute.

În finală, românca şi colega sa vor înfrunta perechea cehă Jesika Maleckova/Miriam Skoch.

Perechea câştigătoare a turneului va obţine 53.510 euro şi 500 de puncte, iar învinsele din finală vor obţine 32.520 euro şi 325 de puncte.

Cîrstea, eliminată în sferturi la simplu

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă ieri de rusoaica Mirra Andreeva cu 7-6 (7/4), 4-6, 6-2, vineri seara.

Duelul a contat pentru faza sferturilor de finală ale turneului WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro.

Cîrstea (36 ani, 29 WTA), a cincea favorită, s-a înclinat după două ore şi 17 minute de joc. Cîrstea a rămas cu un cec de 30.435 de euro şi cu 108 puncte WTA la simplu.

