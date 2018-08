ROGERS CUP | Final de cariera pentru Buzarnescu? Reactia WTA dupa accidentarea lui Miki: "Sfarsit ingrozitor de trist pentru ascensiunea romancei!"

Mihaela Buzarnescu s-a accidentat in setul decisiv contra Elinei Svitolina, la scorul de 4-3 pentru ucraineanca. Buzarnescu a alunecat, la doar cateva minute dupa ce s-a plans arbitrului ca suprafata de joc este alunecoasa, a calcat stramb si a izbucnit imediat in lacrimi de durere.

Site-ul WTA a comentat accidentarea Mihaelei Buzarnescu lasand de inteles ca momentul de la Montreal ar putea reprezenta finalul carierei pentru sportiva romanca in varsta de 30 de ani.

"A fost o incheiere sfasietoare a unui meci plin de rasturnari dramatice de situatie, in special pentru o jucatoare care, dupa ce a pierdut atatia ani din cariera din cauza accidentarilor, ajunsese sa aiba o ascensiune fulgeratoare acum, cand in sfarsit se bucura de o perioada in care se simtea bine", scrie site-ul WTA.