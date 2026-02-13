FCSB a fost eliminată din competiție, dar a pierdut și un jucător important. Florin Tănase (31 de ani) s-a accidentat în prima parte a jocului.

Ce se întâmplă cu Florin Tănase, după accidentarea suferită la Craiova

Chiar dacă Gigi Becali s-a arătat optimist cu privire la situația jucătorului său, se pare că lucrurile ar putea fi mult mai serioase. Staff-ul tehnic se teme de faptul că Tănase ar fi suferit o ruptură musculară, scrie Fanatik.ro.

Internaționalul român simte o durere la gamba stângă, iar totul depinde de RMN-ul pe care-l va efectua în această perioadă.

Florin Tănase a evoluat în 39 de partide pentru cei de la FCSB în acest sezon, în toate competițiile, și este cel mai bun marcator din Superligă al campioanei, cu 11 reușite.

Cu patru etape rămase, FCSB joacă duminică, 15 februarie, în deplasare la Craiova. Urmează meciul de acasă cu Metaloglobus, deplasarea la Arad, cu UTA, și duelul final, pe teren propriu, cu U Cluj.

„Tănase s-ar putea să joace duminică. A simțit ceva acolo, mâine o să vedem. El a ieșit pentru că am stabilit că meciul ăsta nu ne interesează, ne interesează campionatul. Am zis că e mai bine să fie Craiova în Cupă, că îi avem în play-off”, a spus Becali, la Digi Sport.