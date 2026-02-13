Real Madrid a primit un impuls major înaintea meciului crucial din La Liga cu Real Sociedad, după ce Kylian Mbappe a revenit la antrenamentele primei echipe vineri. Prezența francezului pe iarba de la Valdebebas pare să fi potolit panica imediată care a urmat unei noi accidentări, care l-a făcut să rateze două zile consecutive de pregătire.

Kylian Mbappe a revenit la antrenamentele lui Real Madrid

Câștigătorul Cupei Mondiale a lipsit de la antrenamente în ultimele două zile, ceea ce a stârnit temeri că o problemă recurentă la genunchi l-ar putea ține pe loc pentru o perioadă crucială a sezonului. Cu toate acestea, revenirea sa la exercițiile tactice de grup sugerează că disconfortul de la genunchiul stâng s-a diminuat suficient pentru a fi inclus în planurile lui Alvaro Arbeloa pentru weekend, notează Goal.com.

Având în vedere dependența sa de ritmul exploziv, orice inflamație a articulației este tratată cu maximă precauție de către personalul medical. În ciuda lipsei unui raport medical oficial care să detalieze o ruptură specifică, imaginea atacantului lucrând cu fizioterapeuți sugerase că acesta era departe de a fi pregătit pentru meci cu doar 48 de ore în urmă.

Revenirea sa pe teren vineri reprezintă un test definitiv pentru condiția sa fizică. Deși prioritatea clubului rămâne menținerea lui sănătos pentru viitoarea confruntare din Liga Campionilor împotriva Benficăi, dorința lui Mbappe de a fi lider în La Liga pare să-l fi împins din nou să se forțeze la meciul de sâmbătă pe teren propriu.

Problemele de lot ale lui Alvaro Arbeloa

Deși revenirea lui Mbappe este o adevărată ușurare, antrenorul Alvaro Arbeloa încă se confruntă cu o criză semnificativă a lotului. „Los Blancos” se află în prezent la doar un punct în spatele Barcelonei în clasament și nu își pot permite o eroare. Provocarea este complicată de faptul că Jude Bellingham, Rodrygo și Eder Militão își urmează cu toții programul de recuperare și vor rata meciul cu Sociedad.

Au existat însă și vești bune la antrenament, fundașul Raul Asencio s-a întors la antrenamente după o gripă.

Soluțiile din academie

Având în vedere numărul mare de accidentări din lotul madrilen, Arbeloa a apelat din nou la academie pentru a-și consolida numărul de jucători. Tinerii Cestero și Cesar Palacios au fost integrați în sesiunea de înaltă intensitate de vineri. Includerea jucătorilor din academie evidențiază presiunea asupra unui lot a cărui structură a fost testată la limită în ultimele săptămâni.

Echipa medicală continuă să monitorizeze reacția lui Mbappe la volumul de muncă depus vineri. Revenirea pe iarbă este un semn pozitiv, dar, cum meciul cu Benfica care se apropie, clubul trebuie să decidă dacă merită riscul unei posibile accindetări pe termen lung pentru meciul cu Real Sociedad, adepta unui stil de joc bazat pe contact fizic.