Mihaela Buzarnescu, reclamata la WTA! Romanca, acuzata ca a incasat bani pe nedrept! WTA va fi data in judecata

Mihaela Buzarnescu are probleme din cauza unei colege din circuit.

Mihaela Buzarnescu a fost reclamata de o jucatoare din circuitul WTA forului mondial pentru ca s-a retras cu doar doua ore inainte de primul meci pe care trebuia sa-l dispute la ultimul Grand Slam al anului.

Mandy Minella din Luxemburg s-a plans ca a ratat un loc pe tabloul principal de la US Open din cauza faptului ca Mihaela s-a retras cu doar doua ore inaintea primului meci pe care trebuia sa-l joace.

In acest scandal a intervenit si antrenorul luxemburghezei, Tim Sommer, care sustine ca totul a fost o manevra pentru ca romanca sa poata incasa jumatate din premiul pentru jucatoarele care ajung in turul inaugural. Conform regulamentului, sportivele care se retrag inaintea turneului incaseaza jumatate din suma, iar cealalalta jumatate se duce catre un lucky-loser. In acest caz, Mihaela a incasat 27 de mii de dolari.

"Cand Mihaela Buzarnescu s-a accidentat la Montreal si a scris pe Twitter ca nu va putea juca la US Open credeam ca Mandy va intra pe tablou. Cand am ajuns la New Haven, Mihaela era inca pe lista de start.

I-am contactat pe cei de la WTA si mi s-a spus ca Buzarnescu este la New York si incearca sa se recupereze. A scris si ea pe Twitter asta. Am intrebat un doctor si pe fizioterapeutul nostru daca este posibil sa joci cu ligamentul afectat si mi-a zis ca nu este nicio sansa, ca dureaza intre sase si opt saptamani pana cand revii la normal. Am contactat WTA din nou si nu mi se pare normal ca atunci cand ai un diagnostic si stii ca esti accidentata sa te mai inscri la un concurs", a spus Tim Sommer pentru SpoX.

"Cei de la WTA mi-au spus ca nu se poate face nimic, ca totul depinde de Federatia de Tenis din SUA deoarece turneul are loc la New York. Apoi am facut o plangere la organismul care se ocupa de integritatea tenisului, pentru a pune presiune pe WTA. Si pentru a fi siguri ca-i spun Mihaelei cum stau lucrurile: daca ar fi jucat, ar fi fost zeci de pariuri pe adversara. Dar nimic nu s-a intamplat", a adaugat acesta.

De asemenea, se pare ca si Mandy Minella i-ar fi scris un mesaj direct Mihaelei, in care i-a reprosat ca totul are o limita si ca nu trebuia sa procedeze astfel. "Mihaela i-a raspuns ca a avut o viata grea si ca a trecut prin situatii similare! Cel putin ultima parte este pura fictiune", a mentionat Sommer.

Antrenorul lui Mandy Minella a mai spus ca jucatoarea a contactat deja o echipa de avocati si va da in judecata WTA.