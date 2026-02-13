Sportivul în vârstă de 27 de ani a fost descalificat joi, când juriul Federaţiei Internaţionale de Bob şi Skeleton (IBSF) a considerat că fotografiile de pe cască, reprezentând sportivi ucişi în invazia Rusiei în Ucraina, încalcă regulile de neutralitate politică ale Jocurilor.

Vladislav Heraskevich solicită să fie repus în drepturi sau, cel puţin, să poată participa la o manşă supravegheată de TAS, în aşteptarea unei decizii finale.

Proba de skeleton a început joi cu primele două manşe. Ultimele două sunt programate pentru vineri seara.

„Sperăm să putem anunţa o decizie finală astăzi, dar mi-e greu să spun când”, a declarat Matthieu Reeb, secretarul general al TAS, jurnaliştilor. „Cunoaştem, desigur, calendarul competiţiei, iar TAS îşi propune să ia o decizie înainte de începerea cursei, dar nu ştim cât va dura audierea.”

„Avem o singură arbitră, originară din Germania, care se ocupă de acest caz. Avem participanţi prezenţi fizic, precum CIO, sportivul şi tatăl sportivului”, a continuat el. „Avem un reprezentant al IBSF care participă de la distanţă. Sportivul este asistat şi de un avocat care se exprimă din Kiev.”

Vladislav Heraskevich a insistat asupra faptului că locul său nu era la Milano, ci la Cortina d'Ampezzo, unde se desfăşoară competiţiile de schi.

„Nu ar trebui să fiu suspendat. Consider că nu am încălcat nicio regulă”, a declarat el. „Ar trebui să particip la Jocuri, la competiţie, şi nu la audiere.”

news.ro