Fostul atacant a analizat campania de transferuri a campioanei României, închiată cu Joao Paulo, adus de la Oțelul Galați pentru 600.000 de euro. Alt jucător îl impresionează, însă, pe Rusescu.

Raul Rusescu: ”L-aș transfera la FCSB pe Ovidiu Bic”

Întrebat ce jucător ar transfera la FCSB, Rusescu l-a numit pe Ovidiu Bic (31 de ani), titular incontestabil în linia mediană de la Universitatea Cluj.

„Eu l-aș fi transferat pe Ovidiu Bic. Eu pe el l-aș fi transferat. Cred că Joao Paulo este un jucător mult mai calitativ decât Baba Alhassan. Nu este peste Lixandru, este între ei.

Îl așteptăm și pe Ofri Arad, să vedem cum va arăta mijlocul lor și cu el acolo. Dar, la momentul ăsta, pentru mine Lixandru rămâne numărul unu în fața apărării, fără îndoială”, a spus Rusescu, potrivit GSP.ro.

Fost jucător la Universitatea Craiova, Bic a ajuns la U Cluj în 2022. În acest sezon a evoluat în 29 de partide în toate competițiile, reușind să înscrie un gol și să ofere alte două pase decisive.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Joao Paulo (Oțelul / 600.000 de eruo), Ofri Arad (Kairat Almaty / 400.000 de euro), Rooney Nedelea (Daco-Getica București / 20.000 de euro), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - David Popa (Poli Iași), Matyas Laszlo (ASA Tg. Mureș)

Plecări - Adrian Șut (Al Ain / 2 milioane de euro), Nana Antwi (Beitar Ierusalim / 240.000 de euro), Denis Alibec (Farul / gratis), David Kiki (Farul / gratis), Malcom Edjouma (contract terminat), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia / împrumutat), Robert Necșulescu (Chindia / împrumutat), Dennis Politic (Hermannstadt / împrumutat)