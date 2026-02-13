Echipa Sport.ro a venit în „vizită” într-una dintre cele mai importante case ale poloului pe apă din România. Bazinul Floreasca se află în Sectorul 1 al orașului București, mai exact pe strada Aviator Popa Marin și are o vechime de aproape 70 de ani, acesta fiind construit în 1957. Locul pe care foștii sportivi din polo l-au numit și îl numesc „acasă” a fost găsit în paragină de actualul președinte al Federației Române de Polo, ba chiar cu riscul de a se dărâma.

Primul contact cu Bazinul Floreasca! În ce s-a materializat pasiunea și iubirea pentru polo Bazinul este impresionant încă de la primul contact. Cu doar câțiva pași făcuți în interiorul clădirii, impunător și greu de ratat, se observă un mural care păstrează vie amintirea bazinului construit la mijlocul secolului 20. Acesta îi oferă locului picătura „de special” și îi conferă originalitate încă de la primul contact. O asemenea operă de artă e greu de descris, dar pozele exprimă o parte din vibrația pe care o oferă acest mural holului principal.

În partea stângă și în partea dreaptă a „tabloului” descris mai sus, stau „agățate” la loc de cinste toate performanțele din poloul românesc, și nu sunt puține. Echipa națională de polo pe apă a României a participat la 10 ediții ale Jocurilor Olimpice , iar cea mai bună clasare a fost locul 4, la Montreal în 1976 .

a participat la , iar cea mai bună clasare a fost . La Campionatul Mondial , România a avut 13 participări și cel mai bun rezultat istoric a fost locul 5 obținut în 1975 .

, și cel mai bun rezultat istoric a fost . Mult mai recent, în 2006, echipa de polo pe apă de la masculin a egalat performanța de la europene din 1993 și s-a clasat pe poziția a 4-a.

Președintele FRP a fost la rândul său poloist și a făcut parte din generația fantastică care a făcut minuni la Campionatul European din 2006. Minuni, pentru că acei sportivi nu aveau nici pe departe aceste condiții. Au închis ochii și au răzbit, lucru pe care Alex Matei nu l-a uitat și a avut un singur gând: ca generațiile viitoare de sportivi să facă performanțe și mai mari, dar cu ochii deschiși, fără să se chinuie în condiții jenante, așa cum au făcut-o el cu „ai lui".

Bazinul este renovat în proporție de 70%, iar investiția a fost de aproximativ 700.000 de euro, dintre care 200.000 de euro de la Primăria Sectorului 1 și restul din venituri proprii și sponsorizări. Alexandru Matei a recunoscut că nu se aștepta la o asemenea sumă când au început lucrările de renovare și recondiționare, dar faptul că totul s-a făcut treptat a ajutat în procesul de finanțare al lucrărilor. „Camera motoarelor”, făcând referire la camera tehnică desigur, este zona care trece neobservată de multe ori, însă totodată e o încăpere extrem de importantă. Ea este situată la subsol și dispune de o aparatură modernă și costisitoare, pentru că a fost schimbat absolut totul pe partea tehnică pentru a avea cele mai bune condiții în bazin. Felul în care este pusă la punct camera tehnică spune totul despre profesionalismul celor implicați.

Aici am luat contact cu persoanele din „familia Bazinului Floreasca” care se ocupă de îngrijirea bazinului, de partea tehnică, administrativă și de curățenia întregului loc. Oameni fericiți, respectuoși și pe care Alex Matei îi consideră familia lui, iar acestea nu sunt doar cuvinte goale, pentru că doamna care se ocupă de salubrizare îl știe de când era doar un puști care visa să atingă excelența în polo. Acum, lucrează împreună, cot la cot, zi de zi. Ei fac totul ca „rotițele” să se învârtă, iar președintele FRP nu a uitat de „familia lui”. A prezentat cu mândrie birourile renovate ale „rudelor sale”, pentru că oamenii buni merită să se simtă apreciați, nu doar să o audă.

Vestiarele arată impecabil, ele sunt împărțite pe trei zone: cel al fetelor,cel al băieților și cel mixt. Sportivii au dulapuri generoase în care să își depoziteze obiectele. Pe dulapuri se pot vedea stickere colorate care oferă personalitate acestei zone. În porțiunea unde se află băile și dușurile este totul curat, igienizat și dotat cu ce este nevoie.

Una dintre marile realizări în urma acestei renovări este sala de forță, care înainte era impracticabilă din cauza tavanului foarte jos, care îngreuna accesul sportivilor. Pe lângă acest aspect, au fost aduse o mulțime de aparate în sala de forță pentru a acoperi cum trebuie această necesitate.

Ne întoarcem la „piesa” principală: bazinul. Acesta a suferit foarte multe modificări până la a ajunge la stadiul în care se află în acest moment. Gresia de plastic îți fură ochii și este o adiție excelentă, care îi ferește pe sportivi de frigul de la picioare pe care celelalte generații l-au simțit din plin. Bazinul este igienizat în permanență, iar apa este curată și menținută la temperatura optimă.

Tribunele sunt noi și te îndeamnă să cauți bilete pentru următorul meci de Polo, pentru că este o plăcere să urmărești un asemenea spectacol sportiv în cele mai bune codiții. Nu puteau lipsi elementele specifice polului cum ar fi: mingile de polo, porțile și căștile.

Alexandru Matei, un exemplu pentru sportul din România Totul era în paragină, ruginit, vechi și fără strălucire, iar acum imaginea bazinului este cu totul alta. Este colorat, viu, modern, bine întreținut și strălucește din nou; totul datorită acestei „familii” și lui Alex Matei. El muncește neobosit, cu o implicare peste limita imaginației și reprezintă un exemplu pentru sportul din România. De astfel de oameni este nevoie pentru a readuce performanțele trecutului și a îngropa nostalgia și senzația că nu se mai poate în sportul românesc. Ba se poate, iar Bazinul Floreasca arată asta din plin! Alex Matei, invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro